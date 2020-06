Il organise un drive de drogue chez sa mère, la famille empoche 250.000 euros

Un business familial qui rapportait gros. Des trafiquants de drogue basés dans la banlieue toulousaine, dont la tête du réseau, sa compagne et sa sœur, ont été arrêtés le mardi 9 juin. Ils avaient notamment profité du confinement pour organiser un drive devant chez leur mère.

L’enquête aura duré dix mois, raconte France Bleu. Dix mois durant lesquels les gendarmes de Toulouse-Mirail ont démantelé un réseau de trafic de drogue organisé entre l’Espagne, le Comminges (partie sud de la Haute-Garonne) et Merville, commune de l’ouest toulousain.

Ecoutes téléphoniques et filatures ont été nécessaires pour se rendre compte de l’ampleur de l’organisation, avec un fournisseur traversant régulièrement les Pyrénées afin d’approvisionner le dealer. Celui-ci revendait alors la marchandise, en n’hésitant pas à faire preuve d’imagination pour que son commerce illégal fonctionne.

12.000 euros à chaque voyage

Ainsi, pendant le confinement, il avait mis en place un système de drive devant chez sa mère, sans que celle-ci ne se doute de rien. Installé dans une voiture stationnée dans la rue, il recevait ses clients pour échanger la drogue contre l’argent. Les enquêteurs ont estimé qu’il gagnait 12.000 euros à chaque réapprovisionnement chez son fournisseur. Soit 250.000 euros de gain depuis qu’ils s’étaient penchés sur son cas.

Le fournisseur, le dealer, ainsi que sa sœur, sa compagne et un autre homme ont été interpellés par les gendarmes. Lors des perquisitions, 37 grammes de cocaïne, 250 grammes de cannabis, 5.000 euros en liquide et six fusils de chasse ont été saisis.