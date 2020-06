Vidéo : armés et cagoulés, des jeunes de Dijon menacent à leur tour des membres de la communauté tchétchène

Après trois expéditions punitives menées par des membres de la communauté tchétchène au cours du week-end, la tension n'est pas retombée à Dijon où plusieurs hommes se sont affichés sur les réseaux sociaux lundi soir cagoulés, armés et prêts à en découdre pour défendre leur quartier.

Ils ont tiré en l'air, détruit des caméras de vidéo-protection et incendié poubelles et véhicules, ont indiqué à l'AFP des sources policières.

Sinan niveau munitions y’a pas de rupture de stock ? #dijon #tchetchenes pic.twitter.com/1qgeW9RiXz — C Pas Des Lol (@cpasdeslol18) June 15, 2020

Une équipe de journalistes de France 3 «a été prise à partie et son véhicule caillassé» et un conducteur a été «agressé et son véhicule projeté contre un barricade enflammée», selon la préfecture.

Vers 20h30, 60 gendarmes mobiles, une quarantaine de CRS et des renforts de la brigade anticriminalité (BAC), ainsi que du RAID, sont intervenus afin de mettre fin aux violences. «Une centaine d'opposants» se trouvaient alors face aux forces de l'ordre, a indiqué à l'AFP le préfet de Côte d'Or Bernard Schmeltz.

À Dijon pour ne pas être pris par surprise encore les jeunes attendent la venu des tchétchènes pour plus de vidéo c’est sur mon canal Telegram https://t.co/ItzvkuFSrc. #dijon #tchetchenes pic.twitter.com/3yJznutOoz — C Pas Des Lol (@cpasdeslol18) June 15, 2020

L'intervention s'est terminée vers 22h00, ne laissant que quelques carcasses calcinées de poubelles et de véhicules dans le quartier redevenu calme, a constaté un journaliste de l'AFP. Quatre personnes ont été interpellées, selon la préfecture.