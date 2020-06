Bac 2020 : à quelle date les résultats seront-ils connus ?

L’édition 2020 du baccalauréat a été bousculée par la pandémie de Covid-19. Les épreuves finales ont été annulées, et les candidats seront évalués sur la base du contrôle continu effectué tout au long de l’année. Ils seront toutefois toujours fixés sur leur sort en juillet.

Même si les épreuves écrites et orales du baccalauréat ont été annulées, les jurys d’examen seront constitués, comme chaque année, mais évalueront cette fois-ci les livrets scolaires ou dossiers de contrôle continu. Du 24 juin au 3 juillet, les jurys procéderont à une harmonisation des notes, puis délibéreront le 6 juillet. Les résultats des épreuves dites «du premier groupe» seront donc mis en ligne le lendemain, le mardi 7 juillet, sur le site du ministère.

Pour les candidats ayant obtenu une moyenne générale entre 8/20 et 9,99/20, des oraux de rattrapage (appelés épreuves du second groupe) seront organisés entre le 8 juillet et le 10 juillet, et les résultats devraient être transmis aux candidats dans la foulée. Pour ceux ayant obtenu une moyenne inférieure à 8/20, ou pour les candidats n’ayant pu fournir de livret scolaire ou de dossier de contrôle continu, comme les candidats libres, des épreuves de remplacement seront exceptionnellement organisées en septembre.

Certains candidats, qui n'ont pas obtenu des notes suffisantes lors des oraux de rattrapage, pourront être autorisés par le jury à passer ces épreuves de remplacement en septembre, à titre exceptionnel.

«Les résultats aux épreuves de remplacement du baccalauréat feront l’objet d’une publication unique des résultats en septembre 2020, et non par académie», précise le bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale.

Retrouvez toute l'actualité sur le baccalauréat 2020 ICI