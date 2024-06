Montélimar : des écoles expérimentent des horaires adaptés à la canicule, une première en France

À Montélimar, trois écoles expérimentent des horaires «adaptés à une période de canicule». Pendant tous le mois de juin, les élèves commencent et terminent plus tôt.

S’adapter face au réchauffement climatique et à la hausse des températures, c’est la décision prise par trois écoles de Montélimar, dans de Drôme. Pendant l’entièreté du mois de juin, ces établissements vont expérimenter des horaires adaptés à une période de canicule : une première en France, selon la ville. Ces horaires devraient éviter aux élèves de travailler au moment où les températures sont les plus chaudes. En effet, ces établissements scolaires souvent mal isolés peuvent atteindre 36 °C à 37 °C, explique le média France Bleu.

«Le climat change, donc la ville de Montélimar s'adapte», a expliqué ce mardi Julien Cornillet, maire de la ville, à l'AFP.

L’année dernière, les températures s'étaient élevées à 30 °C dans la ville. Face à ces fortes chaleurs, plusieurs parents préfèrent garder leurs enfants chez eux. La décision de tester ces nouveaux horaires a été prise en réponse à cet absentéisme, en concertation avec l’Éducation nationale, les professeurs, les directeurs d’établissements et les parents d’élèves.

échapper aux grosses chaleurs

Les élèves ont donc été déposés à 8h pour profiter de la fraicheur matinale ce lundi. Ces nouveaux horaires comprennent une pause déjeuner plus courte, qui permet un départ de l’école dès 15h, évitant ainsi les chaleurs de fin d’après-midi. Des services d’activités périscolaires sont néanmoins pris en charge par la ville, à la sortie des écoles. C’est notamment pour assister les parents dans l’incapacité de récupérer leur enfant au nouvel horaire.

Un million par an pour les rénovations

Depuis 2020, un plan de rénovation énergétique des bâtiments scolaires a été lancé par la nouvelle équipe dirigeante à Montélimar. A un million d’euros par an, le plan comprend, entre autres, l’isolation des murs, la rénovation des systèmes de ventilation et d'aération nocturne, la création d'ombrages et l’installation de brumisateurs dans les cours de récréation. Selon l’AFP, les établissements sont déjà dotés d’une «salle de fraîcheur».

Un bilan devrait être réalisé à la fin de cette expérience. Sa conclusion pourrait déboucher sur un déploiement de ces «horaires canules» si nécessaire dans le reste du pays.