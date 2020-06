Comment bénéficier de la nouvelle aide au logement de 150 euros ?

L’organisme Action logement met en place une aide de 150 euros pour les salariés et chômeurs qui ont eu des difficultés à payer leur loyer à cause du confinement et de la crise sanitaire. Ils pourront en bénéficier pendant deux mois.

Ce système sera mis en place en concertation avec le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, et vient en complément des aides publiques aux impayés. «Ce dispositif, doté de 100 millions d’euros mobilisés par Action Logement, est effectif avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2020», précisent le ministère et Action logement dans un communiqué. Les bénéficiaires pourront percevoir 150 euros par mois pendant deux mois au maximum, à compter du 30 juin prochain.

Quels sont les critères d'éligibilité ?

Le dispositif concerne les locataires (hors résidence du CROUS) ou les propriétaires accédants, c’est-à-dire qui ont encore des emprunts à rembourser, qui sont salariés du privé ou agricole. Ils pourront bénéficier de cette aide si, depuis avril 2020, ils ont subi une perte d’emploi, s’ils ont été mis en chômage partiel ou s’ils ont été en arrêt de travail pour garde d’enfant.

Il faut également, pendant cette période, avoir eu un revenu net compris entre 1219€/mois et 1828,50€/mois, c’est-à-dire entre un SMIC et 1,5 SMIC, mais aussi avoir subi une perte de revenus d’au moins 15% par rapport au mois de février 2020.

Enfin, les charges de logement du locataire ou du propriétaire (loyer, mensualité du crédit immobilier, factures d’électricité etc.) doivent représenter au moins 40% de son revenu mensuel net.

Comment faire la demande ?

À partir du 30 juin, la procédure pourra être effectuée directement en ligne sur une plateforme dédiée. Si les conditions d’éligibilité sont remplies, le dossier de demande pourra être constitué. Il faudra alors fournir plusieurs pièces justificatives à Action Logement (pièce d’identité, relevé d’identité bancaire, bulletins de salaire, quittance de loyer).

Le salarié peut aussi s’adresser au service social de son entreprise, ou contacter la plateforme «SOS loyer impayé». Cette de 300 euros au total ne pourra cependant être octroyée qu’à une seule personne par ménage.

Retrouvez toute l'actualité logement ICI