Gabriel Attal : agriculteurs, économie, Sciences Po Paris… Ce qu'il faut retenir de la visite du Premier ministre à la foire aux bulots de Pirou

À moins de six semaines des élections européennes, Gabriel Attal était en visite à la 27ᵉ édition de la foire aux bulots à Pirou (Manche), ce samedi 27 avril. Un événement lors duquel il a abordé différents sujets sensibles, du monde agricole aux élections européennes.

C'est tout logiquement que le Premier ministre s'est d'abord prononcé sur les questions qui agitent toujours le monde agricole. C'est en effet à la foire aux bulots de Pirou (Manche), que le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu dans la matinée de ce samedi, accompagné par le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau et le secrétaire d’Etat chargé de la Mer, Hervé Berville.

Un satisfecit sur l'Agriculture

Le Premier ministre a commencé par saluer la mobilisation des organisations syndicales agricoles, qui ont permis la mise en place de nouvelles mesures. «Une série de 14 nouveaux engagements ont été annoncés ce matin, travaillés avec les représentants des agriculteurs sur la trésorerie, les retraites des agriculteurs, sur la question de l’accès à l’eau et l’adaptation au changement climatique», a-t-il annoncé. Après de fortes périodes de mobilisations, le travail «se poursuit» sans relâche. «Nous allons continuer de travailler avec les agriculteurs, leurs représentants, même si nous ne sommes plus en temps de manifestations. Notre agriculture est une chance et une force pour la France. L’enjeu est que l’on puisse garder cette agriculture d’excellence», a poursuivi Gabriel Attal.

La vigilance envers les Manifestations pro-palestinienne

Le Premier ministre Gabriel Attal a évoqué la manifestation pro-palestinienne qui s'est déroulée ce vendredi 26 avril à Sciences Po Paris. «La vigilance sera totale dans les jours, semaines et mois qui viennent pour que le respect de la loi, des valeurs de la République soient au cœur de l’administrateur provisoire qui a été nommé, mais aussi de la future direction qui sera nommée à l’issue du processus de sélection», a-t-il assuré. Il a part ailleurs salué le travail des forces de l’ordre qui sont intervenues pour éviter que des violences n’éclatent.

Une économie qui se déploie malgré tout

«Notre pays, comme le monde entier, traverse des difficultés qui sont notamment liées à la guerre en Ukraine, mais la France s'en sort mieux que les autres d'un point de vue économique. Je rappelle que l’on a le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans, le taux de chômage des jeunes depuis 40 ans, le taux d’emploi le plus haut depuis qu’il est mesuré avec 2,5 millions d’emplois crées ces dernières années», a également vanté le Premier ministre, avant de féliciter les actions du gouvernement quant à la preprise de l’activité économique. Il a poursuivi en expliquant que «l’important c’est la crédibilité de la France» : «les investisseurs ont confiance dans notre pays», le plus «attractif pour les investissements étrangers pour la quatrième année consécutive», a déclaré le premier ministre, en référence au baromètre à l’échelle européenne du cabinet EY.

Revoir les sanctions contre la délinquance juvénile

Gabriel Attal a enfin annoncé une série de mesures sur l’école, pour remettre le respect des droits et devoirs dès le plus jeune âge au cœur de sa mission. En ce qui concerne la justice des mineurs, il dit vouloir ouvrir plusieurs pistes d’évolution pour disposer de sanctions «plus efficaces, plus rapides et plus fortes face à une délinquance qui s’est rajeunie». Dans les prochaines semaines, en plus des décisions déjà prises, d’autres suivront avec pour objectif la fermeté et le respect de la loi.