Consultation sur l'hôpital de demain : déjà plus de 50.000 participants et 4.000 propositions

Un sujet plus que jamais dans l'actualité. Lancée le 14 mai dernier par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur la plate-forme Make.org, la grande consultation citoyenne «Notre hôpital demain», dont CNEWS est partenaire, a déjà réuni 54.000 participants, plus de 4.000 propositions et près de 400.000 votes.

Soit un véritable succès populaire selon le CESE, troisième assemblée constitutionnelle de la République, après l'Assemblée et le Sénat, puisque les citoyens ont formulé deux à trois fois plus de propositions (4.119 précisément) par rapport à la moyenne des consultations sur Make.org, une plate-forme de mobilisation citoyenne.

Parmi ces idées, cinq grands thèmes se dégagent : les carrières et rémunérations du personnel soignant, l’organisation du système de santé, le financement de la santé, la gestion administrative de l'hôpital ainsi que les effectifs et moyens. Plus précisément, les propositions sont surtout axées sur «l'incitatif et le développement de moyens», tandis que la politique de «rentabilité» de l'hôpital est dénoncée.

Améliorer la rémunération des soignants

Au sommet des sujets les plus cités, on retrouve celui des carrières, de la rémunération et des conditions de travail. Les participants à la consultation souhaitent notamment que le personnel soignant soit mieux rémunéré - ce à quoi le gouvernement, par la voix d'Olivier Véran puis Edouard Philippe, s'est engagé récemment - tout en leur permettant de meilleures évolutions de carrière.

La fin de la consultation est prévue pour le 24 juin. D'ici là, il est toujours possible de voter pour ses propositions préférées, mais plus de soumettre ses propres idées. Vous pouvez participer directement dans le module ci-dessous.

Ces suggestions sur l'hôpital de demain vont nourrir l'avis, intitulé «L'hôpital au service du droit à la santé», que le CESE adressera dans les prochaines semaines au gouvernement. Les résultats de la consultation seront également directement remis à l'exécutif, afin d'alimenter le Ségur de la santé, une grande concertation destinée à refonder le système de soins français, lancée par Edouard Philippe le 25 mai dernier.