Coronavirus : une deuxième vague en France en août, selon un épidémiologiste

La France est au vert, l'école reprend, les restaurants rouvrent : c'est la fin du coronavirus ? Pas sûr, si l'on en croit Martin Blachier, médecin épidémiologiste spécialiste de santé publique. Sur le plateau de l'émission C dans l'air, sur France 5, il a assuré qu'une deuxième vague était inévitable en France, allant jusqu'à la dater très précisément pour «la deuxième quinzaine d'août».

L'épidémiologiste était notamment invité à s'exprimer sur les nouveaux cas de Covid-19 apparus ces derniers jours dans certains pays qui paraissaient pourtant avoir l'épidémie sous contrôle, comme la Chine ou la Nouvelle-Zélande.

#COVID19 "On est en train de lever toutes les barrières en #Europe, c’est très probable que cela reparte et que cela reparte dans pas très longtemps. Il faut donc un plan et je n’ai pas entendu de plan". Martin Blachier #santé #coronavirus #cdanslair pic.twitter.com/qc5GGL0s7K

— C dans l'air (@Cdanslair) June 16, 2020