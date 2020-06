Coronavirus : à partir de quel moment parle-t-on d’un «cluster» ?

Dans son dernier point hebdomadaire sur la pandémie de coronavirus, publié le 18 juin dernier, l'agence Santé publique France note une «légère augmentation du nombre de nouveaux clusters» dans le pays. Un terme sanitaire qui a une définition précise.

Comme l'explique l'établissement public dans un guide sur le sujet, un cluster, aussi appelé «épisode de cas groupés», est défini par «la survenue d’au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours, et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement de personnes, qu’ils se connaissent ou non».

Et Santé publique France de citer quelques exemples de situations qui entrent dans cette définition d'un cluster : «Cas groupés familiaux, en milieu professionnel, dans un lieu d’enseignement, de villégiature ou de détention, ou chez des personnes habitant une commune de petite taille ou qui ont voyagé ensemble de façon prolongée (exemples : croisière, bateau).»

Entre le 9 mai (soit deux jours avant le début du déconfinement) et le 16 juin, 239 clusters de Covid-19 ont été découverts en France. Un bilan qui ne prend pas en compte les foyers dans les Ehpad ni ceux qui se produisent dans des milieux familiaux restreints, limités à une seule famille. Sur ces 239 regroupements de cas, 37 ont été identifiés la dernière semaine étudiée, en hausse par rapport à la semaine précédente (29). Au 16 juin, 74 étaient «en cours d'investigation», donc encore actifs, soit un peu moins d'un tiers du bilan total. Un chiffre qui est passé à 81 dimanche soir.

Plus de cinq cas par cluster en règle générale

Quant aux autres clusters, 19 % étaient maîtrisés au 16 juin, ce qui signifie que le suivi des contacts des malades était en cours et qu'il y avait une absence de nouveaux cas 7 jours après le dernier cas, 49 % étaient clôturés (absence de nouveaux cas 14 jours après la date de début des signes du dernier cas et fin de la quatorzaine des contacts) et 1 % avait diffusé dans la communauté (3 en Guyane).

Si l'on regarde de plus près les 239 clusters déjà repérés en France, ils concernent principalement des établissements de santé (28 %). On en trouve 16 % en entreprise (hors secteur de la santé) et 14 % dans des établissements sociaux d'hébergement et d’insertion. A noter que la majorité (66 %) des clusters comporte plus de 5 cas. Mais cela peut être beaucoup plus. Un foyer a été détecté près de Toulouse récemment, après un repas réunissant 52 personnes issues de cinq familles. Pas moins de 33 personnes liées à ce cluster ont été testées positives au Covid-19.

