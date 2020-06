La fresque pro Adama Traoré sur les violences policières va être modifiée

Au cœur d’une vive polémique, la fresque inaugurée à Stains la semaine dernière et représentant Adama Traoré et George Floyd, avec l’inscription «contre le racisme et les violences policières», va être modifiée, par décision du préfet de Seine-Saint-Denis.

Celui-ci a annoncé qu’il allait mettre en demeure le maire (PCF) Azzedine Taïbi (qui l’avait inaugurée jeudi dernier) d’enlever le terme «policières» de la peinture, indique Le Parisien. Ce qui reviendrait à garder finalement le message : «contre le racisme et les violences».

Cette mesure a été prise après la réception d’une délégation du syndicat de police Alliance, qui s’était fortement opposé à cette «œuvre», parlant d’une «provocation par un élu de la République qui stigmatise les policiers» et d’une «phrase calomnieuse».

vive réaction d'Assa Traoré

Ce changement ne convient évidemment pas au mouvement Justice pour Adama, dont la porte-parole Assa Traoré a ouvertement prévenu que «s’il y a une tache de peinture, si cette fresque disparaît, si une lettre disparaît, on tiendra pour seul responsable le syndicat de police Alliance».

De son côté, le secrétaire national d’Alliance, Fabien Vanhemelryck, a indiqué ne pas vouloir «qu’il y ait d’amalgame entre le racisme, la violence et la police. Il n’a jamais été question de recouvrir la fresque. Nous ne sommes pas non plus contre la liberté d’expression». Il précise au Parisien que «ce qui nous pose problème ce n’est pas cette fresque, mais le fait qu’un maire, élu de la République, l’inaugure officiellement comme il ferait pour une médiathèque».

Retrouvez toute l'actualité nationale ICI