Anne Hidalgo affirme ne pas viser la présidentielle 2022

La maire PS de Paris Anne Hidalgo a affirmé mardi qu'elle ne serait «pas candidate à la présidentielle» de 2022, assurant vouloir «peser dans les débats», mais ceux de la mairie de Paris, si elle est réélue.

«Comme maire de Paris, je n'ai absolument aucune frustration, d’aucune sorte, bien au contraire. C’est à l'échelle des villes que la démocratie s’exerce désormais avec le plus de force (...) Je ne cherche rien d’autre. Je ne cesserai de le répéter : Paris me comble. Je ne serai pas candidate à la présidentielle», a-t-elle assuré dans un entretien publié mardi sur le site du Figaro.

«Peser sur les débats»

Interrogée sur un éventuel duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, elle a dit espérer «une offre humaniste, écologiste et sociale-démocrate capable de convaincre et de rassembler». «Nous devons absolument éviter le scénario où les Français ne pourraient pas choisir au premier tour», a-t-elle ajouté.

La socialiste a dit regarder «de près ce que font des personnalités comme Nicolas Hulot, avec Laurent Berger de la CFDT ou Christophe Robert de la Fondation Abbé-Pierre». «Je compte apporter ma contribution et même peser dans les débats, mais depuis la place qui est la mienne, depuis Paris, si les électeurs le veulent bien», a-t-elle poursuivi.

Ses opposants eux se disent convaincus du contraire. Pour Gaspard Gantzer, responsable de la communication de la candidate LREM à Paris Agnès Buzyn et tête de liste LREM dans le 6e arrondissement, «à l'évidence, Anne Hidalgo se prépare à la présidentielle». «Elle veut se servir de Paris et des moyens donnés par l'hôtel de ville pour être candidate à l'élection présidentielle», assure celui-ci.

Candidate de la plateforme «Paris en Commun» soutenue par les communistes, élus de Générations, socialistes, et alliés des écologistes, Anne Hidalgo est placée largement en tête dans les derniers sondages, devant Rachida Dati (LR) et Agnès Buzyn (LREM).

