Distanciation, nettoyage, masque... Voici ce que prévoit le nouveau protocole sanitaire en entreprise

Le télétravail n’est plus la norme. Alors que la situation sanitaire s’améliore dans l’Hexagone, le gouvernement a publié ce mercredi 24 juin une nouvelle version du protocole de déconfinement en entreprise, qui entre en vigueur dès aujourd’hui, afin de favoriser le retour des salariés dans les bureaux.

Abandon de la règle des 4 mètres carrés

Celui-ci met notamment fin à la règle des 4 mètres carrés par salarié, et la remplace par une simple distance de sécurité d'un mètre entre chaque personne. «Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne», indique le document de 14 pages.

Le port du masque n’est plus obligatoire

Concernant le port du masque, il n’est plus obligatoire, sauf si la distanciation physique ne peut pas être respectée. «En situation d’impossibilité de respect ou de risque de rupture de la distanciation physique d’au moins un mètre, le port du masque est obligatoire pour les salariés», est-il écrit.

Plusieurs salariés peuvent donc se trouver dans un même véhicule à condition que chacun porte un masque. Dans ces conditions, ce sont les mêmes règles que celles appliquées dans les taxis ou pour le covoiturage qui s’appliquent.

Un salarié doit également porter un masque «lorsqu’il est amené à être en contact à moins d’un mètre d’un groupe social constitué librement de personnes qui ne portent pas de masque».

Une «jauge» définissant le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans un même espace, comme une salle de réunion par exemple, peut être définie par l’employeur «dans le respect des règles de distanciation physique en fonction de l’architecture et des dimensions des locaux».

Une désinfection régulière

Pour limiter la propagation du virus, les objets et les points contacts que les salariés sont amenés à toucher au cours de la journée doivent être désinfectés régulièrement (au moins une fois par jour et à chaque rotation sur le poste de travail), ainsi que «tous lieux sous responsabilité de l’employeur, y compris les sanitaires et lieux d’hébergement».

Le télétravail n’est plus la norme

Désormais, le télétravail n’est plus la norme, confirme ce nouveau guide, «mais il reste une solution à privilégier dans le cadre d’un retour progressif à une activité plus présentielle, y compris alternée», ainsi que pour les travailleurs à risque de développer une forme grave d'infection à SARS-CoV-2.

«Il doit être favorisé par les employeurs, sur demande des intéressés et si besoin après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical.» Il doit également être favorisé pour ceux qui ne sont pas à risque, mais qui vivent au domicile d’une personne vulnérable face au virus.

Un référent covid-19 désigné

Enfin, un référent Covid-19 doit être désigné dans chaque entreprise. Celui-ci a pour mission de s’assurer «de la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des salariés», et son identité doit être communiquée à l’ensemble du personnel.

