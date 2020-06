Plus d’un télétravailleur sur deux redoute le retour en entreprise

Plus d’un télétravailleur sur deux (56%) appréhende de retrouver son bureau et ses collègues, selon une étude publiée jeudi.

Cette enquête, réalisée par Malakoff Médéric, un groupe spécialisé dans la protection sociale, et relayée par Le Parisien, est publiée alors que le gouvernement s'apprête à annoncer l’assouplissement des règles sanitaires dans les entreprises.

Elle révèle qu'une majorité des 2970 salariés interrogés redoutent d’être contaminés sur leur lieu de travail. En région parisienne, les transports sont en haut de la liste des craintes (40% des personnes sondées).

D'autres facteurs expliquent ce fort pourcentage : «les gens ont gagné en autonomie, en responsabilité et en flexibilité», explique au média francilien Anne-Sophie Godon, directrice de l’innovation à Malakoff Médéric. Ces conditions ont convaincu de plus en plus de salariés : en mai, 73% des personnes interrogées étaient satisfaites par ce mode de travail.

Les sondés ont aussi confié leur satisfaction de pouvoir s'appuyer sur une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle (42%).

L’enquête rapporte qu’un employé sur dix souhaite avoir le télétravail comme norme au sein de son entreprise.

Retrouvez toute l'actualité emploi ICI