Haute-Loire : des vautours tuent des animaux vivants

Depuis le début du mois de juin, les agriculteurs de Haute-Loire se trouvent confrontés à des attaques de vautours. Plus d'une dizaine d'ovins et de bovins ont été tués vivants.

L'attaque la plus impressionnante s'est déroulée le 6 juin dernier : une vache Montbéliarde en train de mettre bas a été attaquée dans un pré par plusieurs vautours fauves. «Ils étaient une quinzaine le premier jour. Puis plus du double le lendemain, et une centaine de vautours le troisième jour…», a raconté Guillaume Savinin, secrétaire général des Jeunes agriculteurs de Haute-Loire.

Le syndicat a diffusé des images sur sa page Facebook, indiquant que plusieurs de ses membres étaient venus apporter leur soutien au couple d'agriculteurs touché par l'attaque.

Depuis, d'autres attaques ont eu lieu dans les communes voisines de Couteuges, Lubilhac ou encore Thoras. Un agneau nouveau-né a été sauvé in extremis des vautours, à Torsiac.

La ligue de protection des oiseaux (LPO) de Haute-Loire estime toutefois qu'il ne faut pas s'alarmer. Franck Chastagnol, son représentant, assure que «les vautours ne courent pas derrière les animaux vivants».

LES AGRICULTEURS DEMANDENT UN SOUTIEN AUX AUTORITES

Les agriculteurs de Haute-Loire ont rendez-vous avec la Préfecture le 2 juillet prochain. Ils espèrent la mise en place d'un plan départemental. «Nous demandons que des œufs soient enlevés des nids et des tirs d'effarouchement effectués. On voit bien que le vautour, une espèce protégée, prolifère dans le département», explique Laurine Rousset, présidente des Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire, dans Le Parisien.

Retrouvez toute l'actualité sur les animaux ICI