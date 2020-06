500 espèces d'animaux menacées de disparaître d'ici à 20 ans, alertent des chercheurs

La sixième extinction de masse se poursuit. Plus de 500 espèces d'animaux sont aujourd'hui menacées de disparaître d'ici à 20 ans, explique une équipe de scientifiques américains, dans une nouvelle étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Nos résultats soulignent l'extrême et urgente nécessité de mettre en place des actions mondiales pour sauver les systèmes vitaux et fondamentaux de l'humanité», écrivent-ils dans la présentation de leurs recherches.

Une nouvelle étude qui conforte le récent rapport des Nations Unies, alertant qu'un quart des espèces était menacé par une extinction imminente. Et ce, dans les prochaines décennies pour la plupart d'entre elles.

Une espèce est menacée d'extinction lorsque sa population est inférieure à 1.000 individus. Et sur les 29.400 espèces de vertébrés (mammifères, reptiles, amphibiens, ...) étudiées, 515 le sont aujourd'hui. Et parmi elles, plus de la moitié compte à ce jour moins de 250 spécimens.

Et la situation est encore plus dramatique, s'alarment ces chercheurs. Car 77 espèces ont perdu 94% de leur population et 173 ont déjà totalement disparu entre 2001 et 2014.

La faute à l'homme

Et ce qui est mis en cause dans cette nouvelle étude est l'activité humaine. Sans ce facteur destructeur, ces espèces aujourd'hui menacées de disparaître pourraient vivre des milliers d'années encore.

Interrogé par le Guardian, le professeur de l'université de Stanford Paul Ehrlich explique que «quand l'humanité extermine d'autres créatures, elle détruit les fondations sur lesquelles elle s'est construite et qui lui nécessaire pour vivre». Ainsi cette équipe de recherche met en garde contre un possible effet domino, tout autant néfaste pour l'homme que pour son environnement.

Il préconise ainsi que la préservation des espèces en voie d'extinction doit être «mise au rang d'urgence mondiale par les gouvernements et les institutions, et ce, au même titre que le réchauffement climatique».

Retrouvez toute l'actualité environnement ICI