Bordeaux : découvrez les 3 premières mesures du nouveau maire, Pierre Hurmic

Il fait partie de la «vague verte» qui a submergé le second tour des municipales, dimanche 28 juin. Pierre Hurmic, candidat écologiste, a conquis la mairie de Bordeaux, bastion de la droite depuis 73 ans. Il doit prendre ses nouvelles fonctions vendredi et, avec elles, ses premières mesures en tant que maire.

A ce sujet, Pierre Hurmic s'est exprimé le soir-même de son élection, dans la cour de la mairie, indiquant qu'il commencerait par «confier la commission des finances à un élu de l'opposition».

Lundi 29 juin, au lendemain du second tour des municipales, l'écologiste a également tenu à asseoir son autorité en demandant au fonds d'investissement américain King Street, actionnaire du club de football des Girondins, de se séparer du président Frédéric Longuépée, en conflit ouvert avec les supporteurs.

S'il avait été reconduit à la tête de la ville, le maire sortant, Nicolas Florian, devait rencontrer prochainement les dirigeants américains de King Street.

Dans un entretien à Sud Ouest, Pierre Hurmic a indiqué qu'il était «prêt à honorer ce rendez-vous» pour dire à l'actionnaire «que M. Longuépée doit partir». Il estime qu'«un président qui n'a pas la confiance des supporteurs ne peut pas rester plus longtemps à la tête de ce club».

Le nouveau maire de Bordeaux a également réaffirmé sa volonté, déjà exprimée lors de sa campagne, de vendre le stade Matmut Atlantique, où évoluent les Girondins.

Au delà des questions de gouvernance et de gestion du club de football, le nouveau maire veut transformer l'aménagement urbain de Bordeaux. Son ambition étant de lutter contre l'artificialisation des sols, l'écologiste prévoit de geler les programmes immobiliers non engagés. Les permis de construire seront réexaminés dans le but de conserver les derniers espaces de nature.

