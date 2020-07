Jackpot de l’EuroMillions : ce que vous pourrez vous acheter avec 130 millions d’euros

Euromillions propose un Jackpot de 130 millions d’euros ce vendredi 3 juillet. Un chiffre qui fait tourner la tête. Mais que peut-on acheter avec une telle somme ?

Le tableau «le cri» de Edvard Munch

Cinq versions de ce tableau existent dans le monde, peintes entre 1893 et 1917. Symbolisant une crise d'angoisse existentielle, l'une de ces toiles a été vendue pour près de 120 millions d'euros à New York en 2012. À cette période, elle était devenue l'oeuvre d'art la plus chère acquise lors d'une vente aux enchères. Record désormais établi à 450 millions pour le Salvadore Mundi de Leonard de Vinci.

neymar

Achetée 222 millions au Barça en 2017, le joueur était alors inaccessible. Désormais, la valeur marchande de la star brésilienne, après un été mouvementé au Paris Saint-Germain, a un peu baissé et vous pourriez vous l'offrir pour 128 millions d’euros selon Transfermarkt.

106.664 smic (à 1.219 euros net)

Avec plus de 8.887 années de Smic, vous devriez avoir l’esprit tranquille pour le restant de vos jours, tout comme vos enfants, vos petits-enfants et vos arrières petits-enfants.

7 Bugatti la voiture noire

Il s'agit du véhicule neuf le plus cher du monde (16,7 millions d'euros). Avec 130 millions d'euros, vous pourrez en acheter 7.

72 bouteilles de Henri IV Dudognon Heritage Cognac

A 1,8 million d’euros pièce, vous pourrez vous procurer 72 bouteilles de l’alcool le plus cher du monde, vendu dans une bouteille en cristal enchâssée dans 4 kg d’or 24 carats et sertie de 6.500 diamants.

162.500 kilos de truffe noire du Périgord

A environ 800 euros le kilo, la truffe noire, également appelée le diamant noir, pourra satisfaire vos plats pendant de très longues années.

1 Airbus A320

Pour 130 millions d’euros, vous pouvez devenir l’heureux acquéreur d’un avion de ligne.

Plus de 68 millions de tickets de métro

De quoi voyager d'un bout à l'autre de la capitale presque à l'infini.

1.463 nuits dans la chambre d'hôtel la plus chère du monde

À 100.000 dollars la nuit, soit 88.857 euros, l'Empathy Suite du Palms Casino Resort à Las Vegas est la chambre d'hôtel la plus chère selon le magazine Elite Traveler. De quoi vivre à peine 4 ans sur place, à condition de ne pas tout perdre au casino avant.