Nomination de Jean Castex : les réactions politiques

Jean Castex a été nommé Premier ministre, ce vendredi 3 juillet. Enarque discret, passé par le cabinet de Xavier Bertrand, et la déléguation interministérielle aux rassemblements sportifs , il avait été missionné du plan de déconfinement par Emmanuel Macron, en avril dernier. Il succède à Edouard Philippe à l'âge de 55 ans.

La classe politique de tous bords a réagi à la nomination de l'actuel maire de Prades (Pyrénées-Orientales). «En nommant Jean Castex dont la seule légimité est technocratique Emmanuel Macron dissout Matignon», lance Eric Ciotti, député Les Républicains.

