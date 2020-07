A combien s'élève vraiment l'héritage financier de Johnny Hallyday ?

C'est une guerre familiale qui aura duré près de trois ans, et qui a éclaté à peine quelques semaines après la mort de Johnny Hallyday, en décembre 2017. Alors que Laura Smet et Laeticia Hallyday semblent enfin avoir trouvé un terrain d'entente, une question se pose : que représente vraiment la fortune du Taulier, au coeur de l'un des conflits médiatico-judiciaires les plus retentissants de ces dernières années?

Ce communiqué, personne ne s'y attendait. Vendredi, Laeticia Hallyday a annoncé avoir trouvé «un accord définitif» avec Laura Smet, la fille aînée de Johnny Hallyday après des années d'un conflit familial ultra-médiatisé. «Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille», a expliqué l'avocat de la veuve.

De son côté, David Hallyday, plutôt en retrait depuis le début de l'affaire, a dans la foulée indiqué qu'il se désistait de toute action en justice contre son ex-belle-mère. Le fils aîné du Taulier renonce également à tout héritage financier.

De son vivant, Johnny Hallyday a accumulé de nombreuses richesses mais également des dettes colossales. Réputé pour être un véritable panier percé, le chanteur avait un train de vie qui pouvait atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros mensuels. Selon des chiffres évoqués dans plusieurs médias, la totalité de son patrimoine s'élèverait à environ 100 millions d'euros. Une somme de laquelle il faut déduire la dette fiscale de Johnny, estimée à 40 millions d'euros.

La somme totale invoquée comprend tout d'abord les nombreux biens immobiliers acquis par le chanteur, soit deux maisons à Los Angeles, une maison à Saint-Barthélémy et une villa à Marnes-la-Coquette. A cela s'ajoutent les droits d'interprète, d'édition et d'auteur de ses chansons, qui lui rapportaient environ 2 millions d'euros chaque année. A noter que «Mon pays c'est l'amour», son album posthume sorti en octobre 2018, s'est arraché à plus de 1,3 million d'exemplaires.

Comment Laeticia et Laura vont-elles se partager l'héritage ?

Si les avocats des deux parties n'ont pas souhaité donner davantage de détails sur l'accord financier qui a été trouvé, Laura Smet devrait, selon les informations de BFM TV, toucher 1,5 millions d'euros mais également 1 million d'euros supplémentaires qui correspondent à la part de David Hallyday. La fille aînée du chanteur conserve également une guitare et un droit moral sur la chanson «Laura», composée pour elle.

David Hallyday quant à lui a décidé de garder uniquement le droit moral sur l'album «Sang pour sang», qu'il a composé pour son père et sorti en 1999.

Du côté de Laeticia Hallyday, qui a retrouvé l'amour avec un certain Pascal Balland, les calculs sont plus complexes. La veuve de l'artiste hérite de la dette fiscale qu'elle devrait rembourser en se séparant des maisons de Los Angeles et de celle de Marnes-la-Coquette, que le couple avait déjà tenté de vendre en 2010 pour 26 millions d'euros, en vain. Laeticia Hallyday devrait conserver la maison de Saint-Barthélémy mais également le reste des colossales royalties du patrimoine musical du chanteur.

Retrouvez toute l'actualité people ICI.