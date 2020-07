Les pompiers dénoncent la gestion du Covid-19 dans un rapport

La fédération des sapeurs-pompiers de France émet de graves critiques sur la gestion gouvernementale du Covid-19, dans un rapport interne destiné au ministère de l'Intérieur, rapporte le journal Le Parisien.

Dans le document qui a fuité, les soldats du feu mettent en cause la décision du gouvernement de dédier la gestion de la crise sanitaire au ministère de la santé, au lieu de mettre en place un fonctionnement interministériel. Ils mettent en cause l'efficacité des Agences régionales de santé (ARS), jugées «lourdes et rigides». Ils leur reprochent également une «impréparation à la gestion d'une crise de cette ampleur et leur déficit de culture de gestion opérationnelle», rapporte Franceinfo.

Les pompiers regrettent également le choix d'orienter les Français vers le numéro d'urgence du 15. «La décision a eu pour conséquence immédiate de saturer la réception et la régulation des appels», expliquent-ils, indiquant que le délai de réponse à Paris était de «45 minutes» pour le Samu. L'impossibilité de joindre les services d'urgence a eu des conséquences sanitaires. «Des requérants non-Covid en situation d'urgence vitale n'ont jamais eu de réponse et sont morts dans l'indifférence générale. Un vrai scandale!» dénoncent-ils.

LES EHPAD MIS DE CÔTE

D'après la Fédération des sapeurs-pompiers de France, la focalisation des Agences de santé sur le nombre de lits dans les services de réanimation, a laissé de côté la gestion des patients âgés et malades au sein des Ehpad. Ils ont «trop longtemps oublié les Ehpad, laissant seules les collectivités territoriales face au décès en nombre de nos aînés», alarment-ils.

LES TGV MEDICALISES EPINGLES

Les sapeurs-pompiers dénoncent également «l'esbrouffe» de la mise en place des TGV médicalisés pour déplacer des patients malades du Covid-19 entre les régions. Il s'agirait de «pures opérations de communication».

Les sapeurs-pompiers appellent à «revoir» le «modèle de gestion de crise», en nommant le ministère de l'Intérieur «responsable de la conduite opérationnelle». Les professionnels ont réalisé 81 000 interventions liées au Covid-19 en France.

