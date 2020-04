Vidéo : le coup de gueule d'une sapeur-pompier menacée car exposée au coronavirus

Un coup de gueule face à la bêtise. Alexia, une sapeur-pompier volontaire officiant à Aubagne ainsi qu'à Marseille, et mobilisée dans la lutte contre le coronavirus, raconte sur Twitter comment elle a été prise à partie, avec sa sœur aide-soignante, dans une lettre anonyme.

Sur le compte des pompiers des Bouches-du-Rhône, la jeune femme explique face caméra avoir retrouvé ledit document dans sa boîte aux lettres ce dimanche.

«On nous a demandé de ne pas toucher les parties communes et de déménager à cause du coronavirus», témoigne-t-elle.

Après avoir découvert sur sa porte un mot l’invitant à déménager, parce qu’elle est sapeur-#pompier et aide les autres, Alexia a décidé de témoigner et nous confie sa réaction. Elle a le soutien de l'#UnionPompiers13 et des #Pompiers13, après avoir reçu ce message révoltant ! pic.twitter.com/y0qgzB67PQ

