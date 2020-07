Bac 2020 : peut-on contester sa note ?

Les résultats du baccalauréat sont tombés le 7 juillet. Malgré un rare suspens du fait qu'ils soient basés sur du contrôle continu en raison de la crise sanitaire, il y a toujours des surprises. Mais est-il possible de contester sa note ?

Cette année, les épreuves du baccalauréat ont été bousculées par l'épidémie de Covid-19. L'ensemble des épreuves du diplôme national du baccalauréat général, technologique et professionnel sont alors validées à partir des notes du livret scolaire. Dans chaque discipline, la note est attribuée sur la base de la moyenne des moyennes du premier et du deuxième trimestre, telles que validées par les conseils de classe.

Mais le jury peut changer quelque peu la moyenne, celle-ci faisant l'objet d'«une appréciation et, le cas échéant, d'une harmonisation par le jury de l'examen», indique education.gouv.fr. Ainsi, si l'écart entre les notes et le résultat du baccalauréat est important, l'élève devrait pouvoir faire une réclamation.

Dans le cas d'une erreur materielle seulement

En temps normal, l'élève peut consulter sa copie et s'il est mécontent de sa note formuler un recours amiable auprès de l'autorité qui l'a délivrée dans un délai de deux mois suivant la date de notification. Mais ce recours n'est possible que dans le cas d'une «erreur matérielle» telle qu'une erreur de comptage des points ou de retranscription entre la copie et le relevé de note. Il est aussi possible de saisir le Médiateur de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Toutefois, il n'est pas possible pour un élève de réclamer une seconde correction de sa copie, même si la note à l'examen est très différente de celles obtenues lors de sa scolarité ou de sa formation. «En effet, le jury d'examen n'a pas à justifier sa décision car il est souverain», explique education.gouv.fr.

Retrouvez toutes les informations sur le bac 2020 ICI