Tout savoir sur Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie

Ex-socialiste ralliée à En Marche et longtemps soutien de la «jambe» gauche du quinquennat, la présidente de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, Brigitte Bourguignon, a été nommée ministre déléguée chargée de l'Autonomie dans le gouvernement de Jean Castex. Elle est placée sous le contrôle d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé.

Dans une société française de plus en plus vieillissante, c'est donc elle qui va devoir gérer le lourd dossier de l'Autonomie, en lien avec le grand âge.

La députée du Pas-de-Calais s'est récemment illustrée à la tête de la commission d'enquête sur le Covid-19, dont elle ne voulait faire «ni un tribunal ni un feuilleton télévisé» - une gestion saluée même par les oppositions et tranchant avec la commission d'enquête sur l'affaire Benalla il y a deux ans.

À 61 ans, Brigitte Bourguignon intègre pour la première fois un gouvernement, comme ministre Déléguée auprès d'Olivier Véran, avec qui elle a entretenu de bonnes relations au Palais Bourbon notamment lors des examens des budgets de la Sécu au fil des années.

«Ensemble, nous conduirons un chantier historique, pour l’autonomie», a lancé sur Twitter le ministre. Le principe de la création d'une «cinquième branche» de la Sécurité sociale qui serait justement dédiée au risque de perte d'autonomie a été acté dans un projet de loi, en cours d'examen au Parlement.

Une concertation sur le sujet doit réunir durant les prochaines semaines les acteurs du secteur du grand âge et du handicap, les partenaires sociaux et les collectivités territoriales, en vue de conclusions mi-septembre. Discrète mais résolue, Brigitte Bourguignon en était à son deuxième mandat à l'Assemblée.

Bien que concurrencée par plusieurs collègues, elle avait été reconduite à l'été 2019 à la tête de la commission des Affaires sociales. Assez rapidement au début de la législature, elle avait demandé à la majorité de s'appuyer davantage sur sa «jambe» gauche, non sans irriter dans son camp.

Fidèle a la majorité

Elle avait lancé un «cercle de réflexion» autour du «progrès social» au sein du groupe LREM, composé d'une trentaine de députés, dont plusieurs anciens socialistes. Des initiatives assez similaires de collègues ont débouché sur la création d'un neuvième groupe politique à l'Assemblée, Écologie Démocratie Solidarité.

Elle est restée fidèle au groupe majoritaire. Mme Bourguignon est «toujours loyale et extrêmement droite», selon un député. Mais certains voyaient dans son appel à une politique plus à gauche une initiative «folklorique» voire une «maladresse».

Née à Boulogne-sur-Mer dans une famille ouvrière avec un père chaudronnier, Brigitte Bourguignon, «pas bardée de diplômes» selon sa formule, a d'abord travaillé au centre communal d'action sociale de la ville.

«Résiliente et battante»

«Résiliente et battante», selon un proche, elle surmonte le décès brutal de son mari en 1995, alors qu'elle est jeune mère de trois enfants. Elle crée dans le Boulonnais trois structures d'insertion sociale, dont «Les paniers de la mer» en 2002, ensuite déclinées au niveau national : des personnes en voie d'insertion récupèrent le poisson invendu des criées pour le transformer et le livrer aux banques alimentaires.

Elle préside toujours le Haut conseil du travail social. Adhérente au Parti socialiste depuis 1989, elle était devenue en 2001 adjointe au maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier. En 2008, cette adepte de course à pied était nommée secrétaire nationale du PS au sport.

Succédant en 2012 à Jack Lang dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais, elle est membre de la commission spéciale pour la loi Macron trois ans après, et apprécie alors chez le futur président «la démarche de pragmatisme» et l'idée «de prendre le meilleur de la gauche et de la droite». En mai 2017, elle se rattache à la dernière minute à En Marche et conserve sa circonscription face au FN, devenu RN.

