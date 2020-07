Emmanuel Macron débarque sur Tik Tok

Le président de la République veut s'adresser aux plus jeunes. Emmanuel Macron a publié ce 7 juillet sa toute première vidéo Tik Tok.

Dans ce format particulier de 60 secondes, il s'est adressé aux lycéens qui viennent d'avoir leurs résultats du baccalauréat pour les féliciter et les encourager à célébrer ce moment si particulier. Mais ce n'est pas tout, le président, qui appelle ces jeunes la «génération du monde d'après», explique aux diplômés qu'ils ont aujourd'hui un «monde à inventer, plus fort, plus solidaire, plus écologique».

Au lendemain d'un remaniement ministériel attendu, Emmanuel Macron arrive sur une plateforme essentiellement utilisée par les plus jeunes générations pour promettre un «monde meilleur». Conscient que cela lui permet de toucher une cible difficile atteignable en temps habituel, il a déjà réalisé des petites vidéos sur différents réseaux sociaux. Sur Linkedin, il s'était adressé aux PME.

Pendant la campagne présidentielle, il avait fait une apparition sur Snapchat, où il avait notamment réalisé un Bottle Flip Challenge. En novembre dernier, de manière moins légère, il avait également utilisé ce réseau social, pour demander aux collégiens pour tenter d'alerter sur le danger du harcèlement scolaire.

