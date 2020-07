Perpignan : Louis Aliot fait augmenter son indemnité de maire

Le nouveau maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) Louis Aliot a fait voter au conseil municipal une augmentation de son indemnité d'élu, suscitant l'indignation de l'opposition.

Lors du premier conseil municipal ce vendredi 10 juillet, l'élu du Rassemblement National a été officiellement investi comme nouveau maire de Perpignan, après avoir remporté 53,03 des voix au second tour des élections municipales. Parmi ses premières décisions, il a fait voter l'augmentation de son indemnité de 17%, soit 60 000 euros de plus que son prédécesseur, Jean-Marc Pujol, sur l'ensemble de son mandat, rapporte La Dépêche.

LA COLERE DE L'OPPOSITION

«Alors que la parole publique est discréditée, il y a un devoir d’exemplarité», s'est ému l'élu d'opposition Bruno Nougayrède, colistier du maire sortant LR. L'élu du Rassemblement National a répliqué : «Vos leçons de morale me laissent de marbre», avant d'indiquer qu'il ne cumulerait pas ses fonctions à la ville et à l'agglomération. «Il s’agit d’une décision collective et je m’en expliquerai auprès de nos concitoyens» s'est-il défendu.