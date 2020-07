La Guyane, une île ? Jean Castex raillé sur les réseaux sociaux

En déplacement express en Guyane, collectivité territoriale française voisine du Brésil et du Suriname durement frappée par l'épidémie de coronavirus, le Premier ministre Jean Castex a qualifié ce territoire «d'île», répétant la même erreur commise il y a trois ans par Emmanuel Macron.

Lors d'une prise de parole très attendue et très observée, devant une nuée de journalistes, le chef du gouvernement a ainsi eu ces mots :

«Le ministre Lecornu (Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, NDLR) restera, demain, avec vous et auprès des acteurs locaux et économiques de l'île en particulier». De quoi sérieusement amuser, ou agacer c'est selon, les internautes, la Guyane n'étant pas une région insulaire, mais bien un territoire partie intégrante de l'Amérique du Sud.

Et c’est la chute pour Jean Castex qui vient de transformer la Guyane en île comme la plupart de ses prédécesseurs pic.twitter.com/jYYhbfFIyU — Jean Louis Groseille (@GroseilleJlouis) July 12, 2020

Il faut rétablir le cours de géographie à l'#ENA. Pour #Castex la #Guyanne est une île. #Macron avait dit la même connerie. Ces #Nuls qui nous gouvernent. — Serge Vincent (@Maskloff) July 13, 2020

Quizz : Quel est le pays ayant la plus grande frontière commune avec la France ?





Le Brésil ! Avec 730km de frontière commune avec la Guyane





Ça, Jean Castex ne le savait pas non plus, sinon il aurait su que ce n'était pas une île ! pic.twitter.com/7y1aKZAF4g — Babar le Rhinocéros (@Babar_le_Rhino) July 12, 2020

Pourtant, et comme l'ont souligné d'autres internautes, il est très vraisemblable que Jean Castex ait voulu parler de l'île de Cayenne, en utilisant ce qualificatif, et non de la Guyane elle-même.

Jamais vous ne supprimez les tweets bêtes , @ALeaument ? Il est clair que Castex parle de l’île de Cayenne (eh oui), et des dizaines de lecteurs vous ont signalé votre erreur.



Pendant que vous y êtes, prévenez aussi Omarjee. Pour un élu d’Outre-mer, ça la fiche mal https://t.co/S2izcsEZed — Claude Weill (@WeillClaude) July 13, 2020

Comme le précise Guyane Première, l'île de Cayenne est le nom donné à toute la péninsule qui se situe entre les estuaires de la rivière de Cayenne à l'ouest et de la rivière Mahury à l'est. C'est sur cette bande de terre que s'est constituée, au fil du temps, la ville de Cayenne.

«Il n'est donc pas anormal d'utiliser le terme 'île de Cayenne' qui se rapporte aujourd'hui à la grande agglomération du chef lieu où se situe un peu plus du tiers de la population guyananaise, environ 120.000 habitants», précisent même nos confrères.

Une explication bienvenue, mais qui n'a pas empêché les oppositions politiques, à l'instar de l'insoumis en chef Jean-Luc Mélenchon d'envoyer quelques piques bien senties.

Jean #Castex a quitté l’#IleDeGuyane et sa fusée pour Matignon a déjà décollé. Fin de l'escale sur la Lune en 2022 ? — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 12, 2020

Reste que le Premier ministre Castex répète ainsi la même erreur qu'Emmanuel Macron avait faite trois ans auparavant.

Alors en campagne pour l'élection présidentielle, le futur chef de l'Etat avait en effet évoqué la Guyane en parlant d'une «île», une sortie là aussi très commentée.