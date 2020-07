Retour sur la cérémonie du 14 juillet en hommage aux soignants

La cérémonie du 14 juillet 2020 a commencé ce matin à Paris. Une commémoration au format un peu particulier, en raison de l'épidémie de Covid-19.

31 militaires français sont morts cette année en France dans le cadre de leur mission. Le centre de transfusion sanguine organise une collecte de don du sang de 10h à 17h à l'hôtel national des Invalides.

Dans un tweet, la maire du 7ème arrondissement Rachida Dati (LR) remercie les «forces armées et les secours qui protègent nos vies et gardent notre liberté».

En ce #14juillet, à Paris et dans le pays, les Français remercient les forces armées et de secours qui protègent nos vies et gardent notre liberté.



Reconnaissance à ces hommes et ces femmes qui servent la République chaque jour.#FeteNationale pic.twitter.com/YvuHALSLAh

— Rachida Dati ن (@datirachida) July 14, 2020