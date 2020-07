Nouvel incendie dans une station d'épuration de la région parisienne

Les pompiers interviennent ce jeudi 16 juillet pour lutter contre un incendie dans l'usine d'épuration de Valenton, dans le Val-de-Marne, en région parisienne.

Une centaine de soldats du feu sont à pied d'œuvre depuis 9h du matin pour refroidir un silo de stockage de boues d'épuration, à l'intérieur duquel s'est déclaré un feu. Aucune victime n'est à déplorer à l'heure actuelle.

Alors que les sirènes de l'usine ont retenti, le gestionnaire de ce site industriel, le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), a fait évacuer l'ensemble des employés du site «par mesure de précaution». Un vaste périmètre de sécurité a été mis en place, et la D102 a été coupée. Il n'y a pas d'habitation proche.

Les pompiers indiquent que désormais «la situation est stabilisée». Un risque d'explosion du silo lié à la concentration en gaz, un temps redouté, serait écarté. L'intervention risque toutefois d'engendrer des dégagements «de fumées et d'odeurs non toxiques», d'après le SIAAP :

