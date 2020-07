Drôme : 5 enfants tués dans un accident de la route sur l'autoroute A7

5 enfants se trouvant dans le même véhicule ont été tués lundi à Albon dans un accident de la route sur l'A7, a indiqué le préfet de département. Les victimes seraient âgées entre 3 et 14 ans. Il y a quatre blessés en urgence absolue, trois adultes et un enfant.

Le Dauphiné rapporte que la voiture pourrait avoir eu «un problème de freinage et serait partie en roue libre». Un incendie aurait éclaté alors qu'elle roulait.

Le véhicule a heurté la glissière de sécurité puis fait un tonneau dans un champ voisin.

Les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin et des Transports, Jean-Baptiste Djebbari doivent se rendre sur place.

Le Premier ministre Jean Castex a réagi sir Twitter.

Mes pensées accompagnent les familles et les proches des victimes de l’accident survenu sur l’A7, dans la Drôme.



Soutien et solidarité avec nos concitoyens blessés qui luttent pour leur vie.



Je salue la mobilisation des services de sécurité et secours et agents de l’État.

— Jean Castex (@JeanCASTEX) July 20, 2020