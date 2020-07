Accident dans la Drôme : ce que l’on sait

Le ministre de l’Intérieur s’est rendu sur place. Un monospace a pris feu avant de sortir de la route, lundi soir sur l’A7, provoquant la mort de cinq enfants âgés de 3 à 14 ans, tous issus de la même famille.

Quatre autres membres, trois adultes et un enfant de 7 ans, se trouvent à l’hôpital, a rapporté le procureur de Valence Alex Perrin. Le pronostic vital de l'enfant et de deux adultes est engagé. Les victimes sont originaires de Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise.

Que s’est-il passé ?

Lundi, en début de soirée, dans le sens Sud-Nord à hauteur d’Albon, le monospace de sept places a pris feu et le conducteur a perdu le contrôle du Renault Grand Scénic avant de partir en tonneaux.

Avant de perdre connaissance, le conducteur a confié à des témoins de l’accident avoir connu des problèmes de freinage, a précisé le procureur de Valence. Une enquête a été ouverte pour déterminer s’il s’agit d’une défaillance technique ou d'un défaut d’entretien de la voiture.

Selon le procureur, les corps des enfants décédés ont été «brûlés à un niveau important», ce qui complique leur identification.

Gérald Darmanin et Jean-Baptiste Djebbari sur place

Les ministres de l'Intérieur et des Transports sont arrivés après minuit sur le lieu du drame. «Cinq enfants décédés dans des conditions particulièrement atroces et un enfant qui lutte pour la vie en ce moment même, on pense à ces familles particulièrement endeuillées», a déclaré le pensionnaire de la place Beauvau.

Vive émotion suite au terrible accident survenu sur l’A7, dans la Drôme.



Mes premières pensées vont aux familles des victimes et aux blessés.



Merci aux forces de secours qui sont mobilisées.



Avec @Djebbari_JB, nous nous rendons immédiatement sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 20, 2020

En cette période estivale particulièrement meurtrière sur les routes, le ministre de l’Intérieur a invité les Français «à faire attention, singulièrement lorsqu'ils ont des enfants à bord».

A neuf dans un monospace conçu pour sept

Dans un communiqué, Jehanne Collard, avocate spécialisée dans la défense des victime a regretté que «neuf personnes se soient entassés dans un véhicule de sept places». «Pour cette erreur, cinq gosses ont payé le prix fort, a-t-elle déclaré. La vie de leurs parents est détruite. Malgré tous les messages de prévention, la mort sur la route reste encore un cauchemar quotidien».

Un 1er accident sur l’A7 plus tôt dans la journée

Plus tôt ce lundi, la circulation avait été interrompue dans la même zone après un accident de moto. La passagère est décédée et le conducteur a été grièvement blessé.

Jehanne Collard a rappelé «qu'à grande vitesse, la moindre imprudence est fatale, même sur une autoroute».

Sur Twitter, le président Emmanuel Macron a partagé sa tristesse : «des enfants ont perdu la vie ce soir dans un terrible accident routier dans la Drôme. Je partage la douleur immense des proches des victimes. Mes pensées accompagnent aussi les blessés et tous ceux mobilisés à leurs côtés».