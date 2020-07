Les 27 dirigeants de l'UE s'accordent sur un plan de relance historique de 750 milliards d'euros

Après quatre jours et quatre nuits de négociations, les 27 dirigeants de l'Union européenne se sont accordés sur un plan de relance historique de 750 milliards d'euros, destiné à soutenir les économies frappées par la crise du coronavirus.

«Jour historique pour l'Europe !», s'est félicité le président Emmanuel Macron sur Twitter.

Et c'est peu dire. Car pour la première fois dans l'histoire de l'UE, ce plan crée une dette commune à rembourser par les 27 économies. Cette émission de dette commune, une proposition du «couple» franco-allemand, rencontrait jusqu'à présent une vive opposition des pays dits «frugaux» (Pays-Bas, Autrice, Danemark, Suède). En cause : ce plan massif devrait profiter en premier lieu aux pays du sud les plus touchés par la pandémie de coronavirus - Italie et Espagne - qui sont jugés trop laxistes en matière budgétaires.

Dans le détail, le plan de 750 milliards d'euros prévoit 390 milliards de subventions, qui seront alloyés aux Etats les plus frappés par la crise, et qui constitueront la dette commune. Outre ces subventions, 360 milliards d'euros seront disponibles pour des prêts, remboursables par les pays demandeurs. Le plan est par ailleurs adossé au buget à long terme de l'UE (2021-2027), qui prévoit une dotation de 214 milliards d'euros par an.