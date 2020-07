Coronavirus : Qui va recevoir des masques gratuits ?

Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué mercredi 22 juillet sur France 2 que le gouvernement allait envoyer gratuitement 40 millions de masques grand public lavables aux 7 millions de Français les plus pauvres.

Qui cela concerne-t-il ? Ces masques seront envoyés aux Français «qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire» a précisé le ministre. La complémentaire santé solidaire, c'est une aide octroyée aux Français les plus pauvres pour les aider à payer leurs frais de santé.

Pour qu'une personne seule y ait droit en métropole, elle doit déclarer moins de 9.032 euros par an. Pour un foyer de deux personnes, le plafond est situé à 13.547 euros, pour trois personnes, il est de 16.257 euros.

Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les maximums sont légérement plus hauts : une personne seule doit déclarer moins de 10.052 euros par an pour y avoir droit par exemple.

Des masques gratuits pour les Français «porteurs de vulnérabilité»

A noter que les revenus déclarés doivent prendre en compte toutes les sommes perçues dans l'année (salaires, pensions alimentaires, dons d'argent, ventes d'objets, gains aux jeux) et pas seulement celles qui figurent sur l'avis d'imposition.

Pour le ministre de la Santé, 7 millions de Français seraient donc concernés par le dispositif.

En outre, Olivier Véran a déclaré que «l'assurance maladie remboursera à 100% les masques chirurgicaux pour 2 millions de Français qui sont porteurs de vulnérabilité», précise le ministre. Les masques vont être envoyés aux personnes concernées par la Poste.

Cette mesure arrive alors qu'il est désormais obligatoire de porter un masque dans les lieux publics clos. Le Parisien avait estimé que le coût de cette mesure pour une famille avec deux enfants pouvait aller jusqu'à 228 euros par mois.

La France Insoumise avait déposé une proposition de loi pour réclamer la gratuité des masques pour tous les Français. Interrogé sur le sujet, Emmanuel Macron avait répondu que «l'Etat n'avait pas vocation à payer des masques pour tout le monde tout le temps».