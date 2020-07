Coronavirus : les tests PCR désormais intégralement remboursés

Les tests PCR de dépistage du coronavirus sont désormais intégralement remboursés par l'Assurance maladie, même sans ordonnance, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran ce samedi 25 juillet.

«J'ai signé un arrêté, paru ce samedi, qui permet dès aujourd'hui à n'importe qui de bénéficier d'un test PCR entièrement remboursé, sans avoir besoin d'une ordonnance et sans avoir à se justifier de la démarche ou présenter des symptômes», a déclaré le locataire de l'avenue de Ségur au Parisien.

Ces tests virologiques, qui coûtent 54 euros, permettent de savoir si un patient est contaminé par le Covid-19, via un prélèvement nasal à l'aide d'un écouvillon.

Le même arrêté, publié au Journal officiel samedi, élargit par ailleurs la liste des professionnels autorisés à réaliser ces tests de dépistage. Peuvent désormais effectuer les prélèvements d'échantillons biologiques, en dehors des biologistes médicaux et des techniciens de laboratoire, les infirmiers diplômés d'Etat, les étudiants en odontologie, en maïeutique et en pharmacie, les aides-soignants, les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers et les secouristes des associations agréées de sécurité civile titulaires d'une formation adéquate aux premiers secours.

Une décision prise par le gouvernement face aux délais d'attente très longs dans certaines zones, notamment en Ile-de-France, pour se faire dépister, dus notamment à «un manque de bras» selon Olivier Véran. «Il y a eu des embouteillages, c'est vrai, surtout dans la capitale ces derniers jours car les Parisiens sont nombreux à partir en vacances, parfois dans des pays qui exigent de présenter un test réalisé dans les soixante-douze dernières heures. Cela a créé un déséquilibre entre l'offre et la demande et nous travaillons à corriger le tir», a-t-il indiqué, précisant tout de même que «dans plus de 80 % des cas, les résultats des tests sont rendus en moyenne en trente-six heures».