Tout savoir sur l'Allocation de rentrée scolaire 2020

Versée aux familles pour les aider financièrement en vue des dépenses liées à la scolarisation de leur(s) enfant(s), l'Allocation de rentrée scolaire – dite «Ars» – est revalorisée chaque année. En 2020, elle sera comprise entre 469,95 et 503,88 euros.

Le 15 juillet dernier, le nouveau Premier ministre Jean Castex a annoncé que l'Ars – qui aide à assumer le coût de la rentrée pour les enfants de 6 à 18 ans – serait revalorisée de «manière exceptionnelle» de 100 euros supplémentaires par rapport à ce qui était prévu initialement.

De fait, cette aide – versée par la Caisse des allocations familiales (CAF) sous conditions de ressource – permet aux familles de financer les dépenses de la rentrée, à l'instar «du matériel scolaire, des vêtements neufs ou des activités extra-scolaires».

Qui est concerné par cette aide ?

Tous les enfants âgés de 6 à 18 ans, de leur entrée au CP jusqu'à leur majorité. Attention néanmoins, les enfants de plus de 15 ans doivent être scolarisés ou en apprentissage pour pouvoir la toucher.

Ainsi, pour la rentrée 2020, l'Ars peut être versée pour chaque enfant «scolarisé né entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014 inclus«, et pour chaque enfant – plus jeune – qui serait «déjà inscrit en CP».

Quel montant en fonction de l'âge de l'enfant ?

Le montant de l'Ars dépend de l'âge de l'enfant. Ainsi, selon la revalorisation annoncée par la gouvernement, la famille touchera 469,95 euros pour chaque enfant âgé de 6 à 10 ans, puis 490,35 euros pour chaque enfant âgé de 11 à 14 ans et 503,88 euros pour chaque enfant âgé de 15 à 18 ans.

Quelles sont les conditions pour la toucher ?

Cette aide est attribuée quelle que soit la nationalité de l'enfant et des parents, à condition évidemment de résider en France, être citoyen de l'Union européenne ou de posséder un titre de séjour en cours de validité.

Sous condition de ressources, l'aide sera ensuite versée selon les revenus de la famille. La déclaration de vos revenus 2018 est ainsi étudiée par la Caf, avant d'attribuer les droits aux prestations du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Pour la toucher, les revenus de la famille ne doivent pas excéder 25.093 euros pour un enfant à charge, 30.884 euros pour deux enfants et 36.675 euros pour 3 enfants. Puis 5.791 euros pour chaque enfant supplémentaire.

A savoir que si les ressources du ménage dépassent un peu le plafond applicable, celui-ci pourra recevoir une allocation de rentrée scolaire «réduite», également «calculée en fonction des revenus».

Quand sera-t-elle versée ?

L'Ars est versée automatiquement à la fin du mois d'août, si la famille possède déjà un compte à la CAF. Dans le cas contraire, il faut se faire connaître auprès de l'organisme de votre région pour le faire ouvrir.

Attention néanmoins pour les enfants de plus de 15 ans, l'allocation n'est versée fin août que si la famille a préalablement envoyé à partir de mi-juillet une preuve de la scolarisation pour la rentrée suivante.