Coronavirus : pourquoi les masques de chantier ne sont pas adaptés à la pandémie

Ils ont l'air impressionnants et leur forme laisse à penser qu'ils sont de véritables remparts face aux virus. Eux, ce sont les fameux masques de chantier. Mais malgré leur côté «rassurant», ils restent à éviter.

Si la psychose s'installe parmi les hypocondriaques et les complotistes qui ne croient pas en l'efficacité des masques de protection grand public répondant aux normes Afnor, plusieurs internautes vantent les «mérites» de masques plus gros et plus complets.

Les masques de types chirurgicaux et les masques classiques en tissu répondant aux normes Afnor ne filtrent pas toutes les particules, mais ont surtout pour but de limiter la porpagation du virus, notamment en freinant drastiquement la projection des postillons et microgouttelettes. La société Ansys a ainsi montré les effets du masque lorsqu'une personne tousse (vidéo ci-dessous).

L'efficacité des masques grand public en images





Une simulation numérique élaborée par la société Ansys montre la différence flagrante, en termes de distance de projection des gouttelettes, lorsqu'une personne tousse avec ou sans masque réutilisable. Édifiant ! pic.twitter.com/mcAim3JnoS — CNDP - Congrès National des Pharmaciens (@CNDPharmaciens) June 3, 2020

Un cas de figure auquel la plupart des masques de chantier ne sont pas adaptés. Certains modèles, notamment chez 3M et Nazum, sont pensés pour ne pas respirer de poussière ou de particules et limite leur inhalation. Toutefois au moment de l'expiration une petite valve s'ouvre, laissant ainsi passer les gouttelettes, notamment lorsque l'on tousse ou l'on éternue.

En résumé, ceux-ci diminuent le risque d'inhaler le virus, mais n'empêchent pas le porteur du virus de le transmettre aux autres. Or, 40 % des porteurs du coronavirus seraient asymptomatiques. Ils ne sont donc pas adaptés à la lutte contre l'expansion de la pandémie.

Parallèlement, il faut également savoir que beaucoup de masques de chantier (même sans valve) ne sont pas pensés pour un usage sur plusieurs heures de suite. Ils servent ainsi certains ouvriers, artisans ou techniciens le temps de réaliser des opérations limitées dans le temps et peuvent se révéler incorfortables.