Coronavirus : voici les villes qui imposent le port du masque en extérieur

Orléans, Biarritz, Bayonne... Depuis plusieurs jours voire semaines, une série de villes ont annoncé que le port du masque serait obligatoire à l'extérieur.

Ces arrêtés visent à lutter contre la propagation du coronavirus.

Voici la liste complète des villes françaises qui ont décidé de durcir les règles concernant le port du masque.

Abbeville (Somme)

Le masque a été rendu obligatoire pour se rendre à la foire de la Madeleine qui se déroule jusqu'au dimanche 2 août, pour le feu d'artifice organisé par les forains ce vendredi 31 juillet et sur l'opération Abbeville-Plage du 3 au 30 août.

L'obligation concerne les personnes âgées de plus de onze ans.

Annecy (Haute-Savoie)

Le masque a été rendu obligatoire sur les marchés de la ville.

Argelès-sur-Mer (Pyrénées-orientales)

Jusqu'au 31 août, les Français devront se déplacer avec un masque dans les rues piétonnes de la commune à proximité de la plage et sur les marchés.

Bagnols-sur Cèze (Gard)

Lors de fortes affluences, le port du masque est obligatoire à l'intérieur de la ville.

Bailleul (Nord)

Depuis le 25 juillet, le port du masque est obligatoire sur le marché de la ville.

Bayeux (Calvados)

Sur les marchés de Bayeux, les masques devront être portés à partir de ce samedi 1er août.

Bayonne (Pyrénées-Atlantique)

Le port du masque sera obligatoire à partir du 3 août dans le centre-ville.

Beauchamp (Val-d'Oise)

Le masque a été rendu obligatoire sur les marchés extérieurs.

Biarritz (Pyrénées-Atlantique)

Le maire LR Maider Arosteguy a indiqué que le port du masque sera obligatoire dans le centre et sur la plage de Port-Vieux dès lundi 3 août.

Biscarrosse (Landes)

Depuis le 23 juillet et jusqu'au 1er septembre, le port du masque est obligatoire sur l’avenue de la Plage, entre la rue du Touring club et le boulevard des Sables. Le masque est également obligatoire sur les marchés de la ville.

Blanquefort (Gironde)

Le masque est désormais obligatoire sur le marché de la ville.

Caen (Calvados)

Le masque est désormais obligatoire sur les marchés de la ville.

Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales)

Un arrêté municipal a été pris pour rendre obligatoire le port du masque dans la rue piétonne de la Soif, surnom du boulevard Cassanyes. Le masque est également obligatoire pour le marché de Canet-Plage.

Cannes (Alpes-Maritimes)

Depuis le 16 juillet, le port du masque est obligatoire sur tous les marchés.

Carpentras (Gard)

Le port du masque est obligatoire pour se rendre sur le marché de la ville.

Cergy (Val-d'Oise)

Les personnes de plus de 11 ans doivent obligatoirement se munir d'un masque pour accéder aux événements festifs. Et ce, jusqu'au 27 septembre.

Concarneau (Finistère)

Pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans, le masque est obligatoire de 10 heures à 22 heures, dans l’ensemble des rues de la ville, les remparts, le Petit-Château, la place Saint-Guénolé et le Carré des Larrons.

L'obligation s'applique aussi aux marchés de la commune.

Dax (Landes)

Le masque est obligatoire sur les marchés de la ville à partir du 1er août.

Epinal (Vosges)

Le masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans sur tous les marchés et lors des rassemblements publics.

Ermont (Val-d'Oise)

Jusqu’au 30 septembre, le port du masque est obligatoire sut le marché de Saint-Flaive.

Evron (Mayenne)

Depuis le 27 juillet, le département de la Mayenne a pris un arrêté rendant le masque obligatoire en extérieur.

Cette mesure est appliquée dans la zone délimitée par la place de la Basilique et de l’abbatiale, la rue de la Fontaine, la place Mendès-France et la rue des Près.

Gérardmer (Vosges)

Le masque a été rendu obligatoire sur les marchés de la ville.

Herblay (Val-d'Oise)

Le masque est obligatoire sur les marchés extérieurs.

La Baule (Loire-Atlantique)

Depuis mercredi 22 juillet et jusqu’au 31 août inclus, le masque est obligatoire pour les personnes de plus de 10 ans, sur tous les marchés de la ville, pendant leurs horaires d’ouverture au public et sur les quatre secteurs commerçants classés en zone touristique internationale.

La Rochelle (Charente-Maritime)

Depuis le 22 juillet, le masque est obligatoire dans l’hyper-centre de la ville ainsi que le secteur du Vieux-Port.

Laval (Mayenne)

Depuis le 27 juillet, le département de la Mayenne a pris un arrêté rendant le masque obligatoire en extérieur.

Cette mesure concerne : le square de Boston, le parvis de la gare, la plaine d’Aventure, le pont de l’Europe, l'allée du Vieux-Saint-Louis, la rue du Général-de-Gaulle, la rue de Rennes, la rue Rennaise, la rue Charles-Landelle, la Grande rue, le Vieux Pont, le quai Sadi-Carnot, la rue de la Paix, la rue Eugène-Jamin et la rue Crossardière.

LE GRAU-DU-ROI (GARD)

Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 10 ans, dans la zone piétonne, de 8h à 20h, ainsi que pendant les marchés.

Lille (Nord)

Le port du masque sera obligatoire dans l'espace public à partir de lundi, «dans un certain nombre de zones» de la métropole lilloise.

Lorient (Bretagne)

Depuis le 21 juillet dernier, la ville a pris un arrêté rendant obligatoire le port du masque sur tous les marchés extérieurs.

Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes)

Depuis mai, le masque est obligatoire dans toutes les rues de la commune.

Montaigu (Vendée)

Le 27 juillet dernier, la ville a pris un arrêté obligeant le port du masque lors des rassemblements de plus de dix personnes, en lieu public intérieur et extérieur.

Nice (Alpes-Maritimes)

Un arrêté municipal impose le port du masques dans tous les lieux où la distanciation physique ne peut être respectée. Ainsi que lors des évènements organisés par la mairie.

Nîmes (Gard)

Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans pour assister à l'événement estival les Jeudis de Nîmes, du 30 juillet au 3 septembre inclus.

Noirmoutier-en-Île (Vendée)

Le 17 juillet, la commune a pris un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans les secteurs les plus fréquentés de la commune.

Orléans (Centre-Val-de-Loire)

Les habitants doivent porter à partir d'aujourd'hui, vendredi 31 juillet, le masque sur les marchés. Et ce jusqu'au 30 septembre prochains.

Le port du masque est également obligatoire sur les quais de la rive droite de la Loire, de 21 heures à 6 heures du matin.

Plérin (Côtes-d'Armor)

le masque est obligatoire sur les marchés, mais aussi surtout certains lieux touristiques comme sur l’esplanade et la digue des Rosaires, sur l’esplanade de Martin-Plage, sur la digue des Bleuets, sur les quais du Légué.

Quiberon (Morbihan)

Le port du masque est obligatoire sur plusieurs axes de la ville : l’axe Gare SNCF-Gare Maritime et le Boulevard Chanard-Gare maritime, ainsi que sur les marchés en plein air.

La commune a également décidé de fermer les plages, les parcs et les jardins publics de 21 heures à 7 heures du matin, afin d’éviter les regroupements notamment de jeunes.

Rochefort (Charente-Maritime)

Le port du masque est obligatoire sur les marchés, les brocantes et la foire

Saint-Brieuc (Côte d'Armor)

Depuis le 20 juillet, le masque est obligatoire dans le centre-ville. Il est également obligatoire dans les aires de jeux des parcs et jardins municipaux, ainsi que sur les quais du port de Légué.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)

Ville tourisque, Saint-Malo impose à ses visiteurs le port du masque en centre-ville. Cette mesure d'ailleurs restera en vigueur jusqu'au 30 août dans la ville et sur les remparts.

Sarcelles (Val-d'Oise)

Depuis mai, le masque est obligatoire sur le marché du Grand Ensemble.

Troye (Aube)

Il est obligatoire de porter un masque dans les parcs et jardins de Troyes.

Turballe (Loire-Atlantique)

Le port du masque sera obligatoire à partir du samedi 1er août jusqu'au 31 août, dans certains secteurs de la ville.

Wimereux (Pas-de-Calais)

Depuis le 28 juillet, le port du masque est obligatoire sur le marché de la ville.