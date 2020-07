Météo : Quelle est la température record enregistrée en France ?

Les canicules se succèdent à un rythme de plus en plus élevé, favorisées par le réchauffement climatique. Le record absolu de température enregistré en France devrait ainsi être battu prochainement, alors que l'on vient de franchir pour la première fois la barre des 40°C en 2020.

Le 28 juin 2019, une température de 45,9°C avait été relevée à 16h20 à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard. Cela reste jusqu'à présent le record de chaleur jamais enregistré dans l'Hexagone. Météo France avait alors comparé cette chaleur à celle «que l'on atteint lors d'une journée d'août normale dans la Vallée de la Mort» en Californie.

Ce record avait effacé les 44,1°C enregistrés le 12 août 2003 dans le même département, à Conqueyrac.

Le record mondial

Au niveau mondial, c'est au Koweït et au Pakistan qu'on été relevées les températures les plus hautes de l'Histoire, le thermomètre y atteignant 54°C, respectivement le 21 juillet 2016 et le 28 mai 2017.

Les archives météorologiques mondiales font également été d'une température de 56,7°C dans la Vallée de la Mortle 10 juillet 1913, mais la fiabilité des anciens relevés est remise en question par les météorologues.