Prime à la casse : ce qui va changer dès ce lundi

Etant donné que les 200.000 primes à la conversion exceptionnelles mises en place fin juin 2020, dans le cadre d’un plan de relance de l’automobile, ont été attribuées, le montant de l’aide (hors bonus écologique) pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable sera plafonné sur l'ancien barème, à 5.000 euros, à partir de ce lundi 3 août.

Le montant de la prime à la casse, pour ceux qui achètent un véhicule électrique ou hybride, avait été relevé à 7.000 euros, dans le but de relancer le secteur de l’automobile, très impacté par la crise liée au coronavirus.

Seuls les véhicules commandés jusqu’à cette date resteront éligibles à la prime majorés, précise Le Figaro. Pour les autres, l’ancien barème s’appliquera.

Remplacer des véhicules classés Crit’Air 3 ou plus anciens

À partir du 3 août, la prime à la conversion sera, comme avant, octroyée pour remplacer des véhicules classés Crit’Air 3 ou plus anciens, à savoir les véhicules à essence immatriculés avant 2006 et les diesel immatriculés avant 2011. Appliqué en fonction des revenus, le barème correspondra à celui qui prévalait avant le plan de soutien.

Le montant de cette prime, qui s'étend de 1.500 à 2.500 €, dépend du revenu fiscal de référence (RFR) du demandeur et du type de véhicule acheté.

Dans les cas de ménages avec un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 6.300 euros par part et pour ceux, non imposables, qui roulent plus de 30 km pour rejoindre leur travail, la prime est doublée. 3.000 € de remise pour l’achat d’un modèle thermique seront accordés à ces conducteurs, et 5.000 € d’aide pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride neuf ou d’occasion.

Cette fameuse prime étant cumulable, sous condition, avec le bonus écologique, les particuliers, imposables ou non, qui achètent une voiture électrique à moins de 45.000 euros peuvent bénéficier d’un total de 8.500 € de subventions (2 500 € de prime à la conversion + 6 000 € de bonus écologique), toujours selon les informations du Figaro. Les 20 % des ménages aux revenus les plus faibles peuvent quant à eux recevoir 11.000 € (5.000 € de prime cumulés à 6.000 € de bonus).