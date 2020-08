Maladie de Lyme : quels sont les symptômes ?

Avec les beaux jours, de nombreux Français prennent d'assaut bois, forêts, parcs et autres jardins à l'occasion de balades et pour y rechercher un peu de fraîcheur. Autant d'endroits où prolifèrent les tiques, dont la morsure peut transmettre la bactérie Borrelia responsable de la maladie de Lyme. Mais quels en sont les symptômes ?

D'abord, il faut savoir que ces vingt dernières années, Borrelia s’est développée d'une façon fulgurante, en particulier dans l'hémisphère nord où elle sévit.

Ce faisant, les cas de maladie de Lyme, du nom de la ville des Etats-Unis où fut reconnue pour la première fois cette maladie en 1975, ont également explosé.

Très étudiée depuis, on sait à présent que la maladie de Lyme évolue par phases.

Des symptômes variables

Dans un premier temps, entre trois et trente jours après la piqûre de l'acarien, la personne touchée va ainsi voir apparaître sur ses membres inférieurs une lésion cutanée aux contours rouges.

Peuvent ensuite survenir des maux de tête, des douleurs articulaires ainsi qu'une grande fatigue. Une fois que la lésion a disparu, la maladie peut parfois se déclarer plusieurs mois plus tard.

En effet, dans ce cas, le patient va ressentir une série de symptômes qui doivent l'alerter et le pousser à consulter un médecin. Plusieurs lésions cutanées peuvent de nouveau surgir, avec une amplification des douleurs aux articulations.

Les chercheurs ont aussi remarqué chez les malades une recrudescence de problèmes cardiaques (douleurs thoraciques, syncopes...) et neurologiques.

Comment traiter la maladie de lyme et la prévenir ?

Pour confirmer son diagnostic, le médecin va réaliser un électrocardiogramme et un examen neurologique complet.

Le traitement de la maladie de Lyme consiste essentiellement à utiliser, dès l'apparition de la première lésion cutanée, des antibiotiques.

C’est le seul moyen d’éviter une éventuelle évolution vers les stades secondaire et tertiaire de l’infection. Dans certains cas, les professionnels de santé vont également prescrire des corticoïdes.

A noter qu'à ce jour, il n'existe aucun vaccin contre cette maladie même si un laboratoire français, Valvena, travaille sur un sérum espérant que celui-ci soit efficace pour une mise sur le marché en 2025.

Reste que pour ne pas avoir à traiter la maladie de Lyme, le meilleur moyen est encore de se protéger au mieux des tiques.

Dans la mesure du possible, lors d'une activité dans la nature, on privilégiera ainsi les vêtements couvrants ainsi que l'utilisation de répulsifs.

Après ce genre de sortie, il est aussi vivement conseillé d'inspecter son corps minutieusement et, si on aperçoit une tique accrochée, de retirer l'insecte avec un tire-tique. On en trouve très facilement dans le commerce ou en pharmacie à un prix modique (de l'ordre de cinq à six euros environ).