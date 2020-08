Paris : Où le masque sera-t-il obligatoire à l'extérieur ?

C’est une volonté de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le port du masque sera bientôt obligatoire en extérieur, dans certains endroits de la capitale, notamment les zones les plus fréquentées.

La liste des lieux où le masque sera rendu obligatoire n’a pas encore été communiquée, car la ville souhaite s’entretenir avec les maires des différents arrondissements et la préfecture de police pour définir les zones qui seront concernées. «Le port du masque est pénible surtout lorsqu’il fait chaud. Si les zones sont choisies intelligemment, les Parisiens le porteront», a déclaré au Parisien Anne Souyris, adjointe à la mairie de Paris chargée de la Santé.

Elle donne également plusieurs pistes : les berges de Seine et les bords du canal Saint-Martin, où nombre de Parisiens se réunissent pour pique-niquer ou prendre l’apéro, sont notamment dans le viseur. Les marchés à ciel ouvert, certaines rues commerçantes très fréquentées, et les abords de gares où de nombreux voyageurs se croisent pourraient également faire l’objet de l’obligation du port du masque.

Avec la @prefpolice et le préfet Lallement, nous dressons une 1ère liste des lieux de #Paris dans lesquels le port du masque sera rendu obligatoire. Une 2nde liste issue des Mairies d'Arr. portera ensuite cette obligation aux rues les plus fréquentées @Anne_Hidalgo @ecoloParis https://t.co/hBBVACzM3P — Anne Souyris (@annesouyris) August 4, 2020

Sur Twitter, elle affirme que deux listes seront rendues publiques : une première établie par la mairie, sur les lieux les plus importants où le masque sera rendu obligatoire, et dans un second temps, une autre liste, plus précise en fonction des arrondissements de la capitale. L’obligation pourrait alors s’étendre aux abords de certains lieux touristiques, musées, et dans certains parcs.