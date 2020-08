Le Château de Versailles brièvement évacué à cause d’un incendie

Ce jeudi 6 août, un départ de feu a été constaté en début d’après-midi au Château de Versailles. Les visiteurs ont été évacués pendant une heure.

Le feu s’est déclaré dans l’aile sud du monument, sur un chantier, et a rapidement été maîtrisé par les ouvriers présents, selon les informations de France Bleu. On ne connaît pas, pour le moment, les causes exactes de ce départ de feu.

Versailles being evacuated. At least 4 fire trucks. pic.twitter.com/LPsrPwRiOR — Camille (@camcomments) August 6, 2020

Debut d'incendie dans le château de Versailles. Panique. Mais plus de peur que de mal. pic.twitter.com/XN6bR3fsPY — vincent (@vincenparis) August 6, 2020

Sur place, les visiteurs ont été évacués et ont constaté la présence de plusieurs camions de pompiers. Ils ont tout de même pu poursuivre leur visite une heure plus tard.