Château de Versailles : que peut-on visiter pour la réouverture ?

Suite aux annonces du Premier Ministre, le château de Versailles et son domaine se préparent à une réouverture, dès ce samedi 6 juin. Tout le domaine sera-t-il visible ? Quelles seront les conditions de visite ?

Les visiteurs pourront à peu près tout visiter : le Château de Versailles et ses nombreuses pièces habituellement ouvertes au public, tout comme les jardins, le parc et même les domaines de Marly et du Trianon.

Les désormais célèbres Grandes Eaux musicales sont également à nouveau reprogrammées à partir de ce 6 juin, ainsi que les Grandes eaux nocturnes.

Des visites libres ou guidées selon les espaces

Les plus célèbres espaces du Château (et les plus vastes) comme les Grands Appartements, la galerie des Glaces, la salle du Sacre, la galerie des Batailles et le Grand Trianon seront accessibles en visite libre.

Coronavirus ou pas, d'autres espaces restent plus fragiles. C'est pourquoi la direction du château souhaite les maintenir dans le cadre de visites guidées en petits groupes. Il s'agit des Petits Appartements du Roi, les Appartements des filles de Louis XV, l'Opéra royal, le Petit Trianon et la Maison de la Reine. Un parcours qui se poursuit avec les visites des jardins à la française, du parc et du domaine de Trianon.

Des conditions d'accueil strictes

Comme dans les musées parisiens, le port du masque sera obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 11 ans, et un parcours de visite suivra un sens de circulation unique et sans croisement de flux. Du gel hydroalcoolique sera à disposition des visiteurs à l'entrée.

Afin de réguler les flux de visiteurs, le château rend obligatoire la réservation horaire via la billetterie en ligne, ouverte dès ce jeudi 4 juin.

Retrouvez toute l'actualité des musées ICI