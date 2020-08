Tour de France 2021 : la Grande Boucle partira de Brest

C'est officiel. La Bretagne et la ville de Brest accueilleront le Grand Départ du Tour de France 2021. Cette nouvelle vient d'être annoncée sur le site officiel du Tour.

Et ceci en remplacement de Copenhague, dont le départ est reporté à l'édition 2022.

Une conférence de presse a eu lieu, ce lundi, à l’Hôtel de Région à Rennes en présence de Loïg Chesnais-Girard, président de Région.

«Nous discutions avec la région Bretagne du prochain Grand départ depuis 2018», a expliqué à l'AFP Christian Prudhomme. «A l'automne dernier, on s'était calé sur 2022 et on avait prévu une annonce au printemps. Mais, bien évidemment, la pandémie est passée par là».

Copenhague, qui devait accueillir le Grand départ 2021, attendra un an de plus. Le report des Jeux olympiques de Tokyo à l'été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus a provoqué un changement des dates du Tour et, par voie de conséquence, du site de son lancement.

«On a compris voici un mois que les épreuves cyclistes des JO ne bougeraient pas de dates et l'Union cycliste internationale a avancé le Tour d'une semaine. Le maire de Copenhague nous a dit: on veut le Tour mais on ne sait pas faire pour des raisons de sécurité et de logistique, pour nous aussi d'hébergement. La seule solution possible, c'était un an plus tard», a ajouté Christian Prudhomme en ajoutant «savoir vraiment gré au Conseil régional d'avoir inversé avec le Danemark».

Le coup d'envoi sera donc donné à Brest pour la quatrième fois dans l'histoire centenaire du Tour. La ville et au-delà sa métropole, qui compte quelque 420.000 habitants, a déjà accueilli le Grand départ en 1952, 1974 et 2008. Contre une seule fois à Rennes (en 1964), la préfecture de région.

Quatre départs, un record

«Quatre départs du Tour, ce sera un record pour une ville autre que Paris», a relevé Christian Prudhomme.

«Il y a une vraie logique à partir du bout de la péninsule et à revenir. Je me souviens avoir reçu une lettre du maire disant il y a quelques années 'On est au bout de la péninsule, on vient nous voir un peu moins souvent mais on adore le Tour'».

Interrogé sur l'hypothèse d'un Grand départ à Rennes, refusée par des élus écologistes locaux, Christian Prudhomme a évité la polémique: «Le Tour ne peut aller que là où les collectivités souhaitent qu'on aille, cela a toujours été comme ça.» «Même avec quatre étapes 100% Bretonnes, on sait qu'on ne pourra pas satisfaire toutes les candidatures", a souligné le directeur du Tour sans révéler les noms des villes-étapes.

«C'est un passage très fort que mérite la Bretagne. Quatre étapes, ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé. En 2008, c'étaient deux étapes et un départ». Christian Prudhomme a également évoqué les Hauts-de-France, «une autre région qui aime évidemment le vélo»: «On n'ira pas l'an prochain alors qu'ils étaient initialement sur le parcours 2021. Le changement de Grand départ fait que c'est la première semaine du Tour qui change.» Pour connaître le parcours, il faudra attendre quelques mois. La présentation du Tour 2021 est programmée le 29 octobre, une semaine plus tard que prévu.