Giro 2024 : parcours, favoris, diffusion TV… Tout savoir sur le Tour d'Italie

Le 107e Tour d'Italie commence samedi 4 mai et s'achèvera le dimanche 26 mai. Pour cette édition, Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, s'annonce comme le grand favori pour succéder à Primoz Roglic. Parcours, étapes, diffusion TV, favoris… Voici tout ce qu'il faut savoir sur le Giro 2024.

En cette année olympique, les organisateurs du Giro 2024, qui profitent de la première participation de Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, n'ont pas lésiné sur les moyens. Le parcours, long de quelque 3.386 kilomètres, s'étend sur 21 étapes et sera diffusé en intégralité sur Eurosport. Les 176 participants s'élanceront samedi de Venaria Reale, ville de l'agglomération nord-ouest de Turin, pour trois semaines de course jusqu’à l’arrivée à Rome, le 26 mai.

Au menu de cette 107e édition, deux contre-la-montre de plus de trente kilomètres, six étapes de haute montagne, sept de moyenne montagne ou accidentée, et six étapes de plaine. Six arrivées seront situées au sommet d'un col, dont les terribles 15e, 16e et 17e étapes, du 19 au 22 mai, dans les Alpes transalpines où les meilleurs grimpeurs, dont Tadej Pogacar, seront attendus. Comme le veut la tradition, la dernière étape parcourera les rues de Rome sous la forme d'un circuit.

Tadej Pogacar favori, une première pour Julian Alaphilippe

Outre Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), qui a décidé de prendre part au Tour d'Italie après les classiques printanières dont il fut l'un des animateurs - le Slovène a remporté Liège-Bastogne-Liège et les Strade Bianche - Jai Hindley, vainqueur en 2022 et deuxième l'année dernière, et Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, font figure de favoris.

Côté Français, le double champion du monde Julian Alaphilippe, qui ne sera pas aligné sur le Tour de France, découvrira les routes italiennes. Le coureur de la Soudal Quick-Step, victime d'une fracture au genou sur les Strade Bianche début mars et critiqué par son manager Patrick Lefevere, fera office d'épouventail.

Au total, ils seront 21 tricolores engagés sur ce Giro. Parmi eux : Romain Bardet (Team SDM), deuxième sur Liège-Bastogne-Liège et contraint à l'abandon sur le Giro 2022 alors qu'il était en lice pour une place sur le podium. A la suite du forfait de son équipier de la Visma Lease a Bike, Wout van Aert, le Varois Christophe Laporte jouera lui des victoires d'étapes.