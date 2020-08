Baignade : qu’est-ce que l’aquastress, qui peut provoquer la noyade ?

Une baigneuse de 64 ans a été secourue par les Marins-Pompiers de Marseille le 12 août alors qu’elle était en situation d’aquastress, avant d’être transportée à l’hôpital, rapporte France 3 Provence Alpes Côte d’Azur.

L’aquatress est le premier stade de la noyade, selon la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Il intervient avant d’avoir bu la tasse et se définit par un état d’angoisse et de panique. Tremblements, frissons, et épuisement sont autant de signes caractéristiques.

Pas encore de troubles respiratoires ni de toux à ce stade mais un seul sentiment : «on s’imagine en danger», résume Jean-Michel Lapoux, secrétaire général de la fédération des maîtres-nageurs sauveteurs (FMNS).

A l’origine de ce phénomène : une phobie prononcée pour le contact avec l’eau. «Ça peut toucher un enfant qui ne s’est jamais baigné mais aussi résulter d’un choc, d’un accident ou d’un apprentissage raté de la baignade. Certaines personnes peuvent garder cette peur toute leur vie», explique Jean-Michel Lapoux

Dans tous les cas, il convient d’appeler de l’aide et l’assistance d’un surveillant de baignade. La FMNS recommande alors de rediriger la personne en situation d’aquastress vers un cours de baignade au sein d’une piscine. «L’eau y est plus tiède et plus calme, on s’acclimate plus facilement». Avec l’espoir, à terme, de dissiper le stress par l’apprentissage.