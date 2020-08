Des maraîchers bio portent plainte après la pulvérisation de glyphosate sur leurs cultures

Un couple de maraîchers bio d'Aix-en-Provence, Tristan et Oriane Arlaud, ont porté plainte après que leur plants de tomates ont été aspergés de glyphosate, un pesticide dangereux pour la santé humaine, et bien évidemment interdit pour obtenir le label «bio».

Un acte de malveillance survenu début juillet, les maraîchers ayant alors découvert leurs serres ont été lacérées à coup de cutter, comme le rapporte franceinfo. Le couple ne s'est toutefois pas rendu compte tout de suite de la présence du glyphosate, et a continué à entretenir les cultures. Mais Tristan Arlaud a fini par être victime de diarrhées, de vomissement et de troubles de la vision, assortis d'un état de fatigue généralisée, ce qui l'a conduit à l'hôpital.

Des analyses leur ont alors permis de découvrir la présence de glyphosate à haute dose. «On aurait pu tuer mes cultures différemment si le but c'était de faire mourir mon entreprise, a expliqué Oriane Arlaud à franceinfo. On est en bio et on détruit notre ferme à coups de pesticides. Je crois que le message est assez clair.»

Le couple avait déja été victime d'actes de vandalisme par le passé, mais leurs plaintes sont restées jusqu'à présent lettre morte. Leur avocat, Maître Motemps, espère ainsi que le procureur de la République se saisira de l'affaire. Les coupables risquent cinq ans de prison pour «destructions et dégradations par moyen dangereux».

Alors que le préjudice est estimé à près de 35.000 euros, et que les prochaines récoltes ne pourront pas être assurées, les maraîchers ne peuvent pour le moment compter que sur la solidarité de la part de leurs clients afin d'éviter de devoir abandonner définitivement leur activité.