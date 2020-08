Il retrouve les destinataires d’une carte postale vieille de 100 ans

Un Strasbourgeois s’est lancé le défi de retrouver les destinataires d’une carte postale vieille de 100 ans. Et il l’a relevé grâce à l’aide précieuse de ses abonnés.

Grand fan de la cathédrale de Strasbourg (Bas-Rhin), Geraud Lebrument, 32 ans, a reçu cette carte postale en cadeau, en 2017, pour ses 30 ans. Chinée à la braderie de Lille par ses beaux-parents, la carte n’a pas de timbre, ni de cachet de la poste lisible, et ne comporte aucun message personnel.

Dans deux semaines, cette carte postale de #Strasbourg aura CENT ANS !!





Twitter, tu m'aides à retrouver (les descendants de) son destinataire à #Caen ?





Infos / enquête #Thread pic.twitter.com/0PlGN0M9su (@SxbGG) August 8, 2020

Les seuls indices sont un nom de famille et une adresse «monsieur et madame Marie, au 8 rue St Manvieu à Caen», ainsi qu’une année : 1920. Pour l’aider dans ses recherches, il a donc sollicité les internautes sur Twitter.

43 descendants

«Dans deux semaines, cette carte postale de #Strasbourg aura CENT ANS !! Twitter, tu m'aides à retrouver (les descendants de) son destinataire à #Caen ?», a-t-il écrit, avant de publier une série de tweets informatifs.

On arrive aux destinataires (il semble s'agir d'un couple) :





Entre 1919 et 1921, à @CaenOfficiel, il y avait 753 personnes du nom de MARIE. Dont 3 avec une initiale F.





Deux hommes, une femme. Est-ce qu'ils habitaient cette rue, je l'ignore... pic.twitter.com/VEcc3RbArx — Stras' (@SxbGG) August 8, 2020

Et les utilisateurs du réseau social à l’oiseau bleu ont mené cette enquête avec brio puisque «le couple destinataire de la carte postale a été identifié en trois heures seulement», et qu’à ce jour, ils ont répertorié 43 descendants, sur sept générations, a-t-il raconté auprès de Actu.fr, qui précise que la plus âgée des descendantes a 85 ans, et la plus jeune, 2 ans.

«Ce travail monumental nous permet de recréer l’arbre généalogique. À terme, j’espère pouvoir l’offrir aux descendants en main propre. La famille est en majorité dans le Calvados et autour de Caen. Mon objectif initial était d’offrir la carte à un descendant encore vivant, mais là, ils sont vraiment très nombreux et je suis bien incapable de décider qui est le plus légitime.», a-t-il confié.

quid de l’expéditeur ?

Mais une question demeure, qui est l’expéditeur ? Comme l’explique Geraud Lebrument, découvrir son identité va être plus complexe, la seule information le concernant étant… sa signature. Mais lui et ses «enquêteurs», comme il aime appeler ses abonnés, ont quand même une piste. L’homme, qui serait né dans la même ville que monsieur Marie, est très certainement un collectionneur.

«Il a écrit au couple Marie alors que monsieur Marie est décédé durant la guerre. Et il ne semblait pas le savoir, c’est un premier élément. Ensuite, il n’a rien écrit sur sa carte, donc ça devait être un collectionneur qui en envoyait un peu partout en espérant en recevoir en retour. Les collectionneurs faisaient ça à cette époque.», a-t-il souligné.

Sans compter qu’à l’époque, un décret permettait d’affranchir un courrier sans correspondance pour 0,05F, au lieu de 0,15F.