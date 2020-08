Coronavirus: le port du masque obligatoire aussi sur les plateaux télé

Outre les écoles ou les espaces de travail en entreprise, les plateaux de télévision seront aussi concernés par le durcissement annoncé du protocole sanitaire.

Dès le 1er septembre, les équipes de productions des émissions télé devront donc être très vigilantes sur le port du masque. C’est la ministre de la Transition écologique qui l’a annoncé mardi : «A priori, on est dans un espace fermé, donc, sans doute, on doit aussi porter le masque.»

Elisabeth Borne précise toutefois qu’en fonction de la disposition du plateau de télévision, certaines dérogations pourraient être envisagées : «Si on est très éloignés dans la même pièce, si on a une très bonne ventilation, sans doute ce risque est tout à fait minimisé. […] En lien avec les partenaires sociaux, nous allons poursuivre les échanges et ressaisir le Haut Conseil de la santé publique pour voir dans quelles circonstances nous pouvons déroger à cette règle du port du masque systématique.»

Dix jours pour se mettre dans le rang

Si les paroles de la ministre prônent le dialogue et la concertation, ce n’est pas le cas au cabinet de Laurent Pietraswewski, secrétaire d’État chargé entre autres de la Santé au travail. Le Figaro cite un membre de son cabinet : «C’est un lieu de travail, et le même risque d’aérosol existe autant qu’ailleurs. C’est même encore plus vrai lorsque l’on parle ou que l’on chante sur un plateau.»

Chaque chaîne de télévision, chaque émission, qu’elle traite d’information ou encore de divertissement, va donc devoir se conformer aux nouvelles dispositions gouvernementales. Le cas par cas pourra être envisagé dans un second temps.