La web-série censée «dépoussiérer» la chasse ne convainc pas sur Twitter

«Et si le chasseur n'était pas celui que l'on croit ?» La question, posée par les Chasseurs de France eux-mêmes, est au coeur de leur nouvelle campagne de communication. Reposant sur une web-série de 8 épisodes, elle a largement fait réagir les internautes qui, pour beaucoup, n'ont pas goûté le ton «volontairement décalé» annoncé.

L'objectif est clairement affiché : il s'agit de «dépoussiérer l'image des chasseurs» et «dépasser les stéréotypes». Exit le cliché du cinquantenaire solitaire, battant la campagne avec son chien, un fusil à la main.

Découvrez EN EXCLUSIVITÉ la nouvelle web-série de 8 épisodes mettant en scène, dans leur quotidien, une galerie de personnages... de vrais gens qui, comme tout un chacun, ont un secret à révéler, non sans humour et autodérision. Être #chasseur ? Et pourquoi pas vous ? pic.twitter.com/nlMWvlZu4D

