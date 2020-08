Prévisions trafic : quelle circulation pour ce week-end du 22 et 23 août ?

Une nouvelle fin de semaine compliquée en perspective. D'après les prévisions de Bison Futé, il va encore y avoir beaucoup de monde sur les routes de France. Cela sera d'autant plus vrai dans le sens des retours avec la fin des vacances, et, dans une moindre mesure, dans celui des départs, week-end oblige.

Du vert, de l'orange et du rouge. La France va en voir de toutes les couleurs suivant les jours, les territoires et les destinations. CNEWS analyse la situation à la loupe pour adapter au mieux ses trajets.

Vendredi 21 août : ça bouchonne pour rentrer à la maison

La rentrée scolaire approchant à grand pas - elle aura lieu en effet le mardi 1er septembre - l'essentiel du trafic va se concentrer sur les retours, principalement des régions côtières à destination des grandes métropoles.

[Capture d'écran : Bison Futé]

Une situation qui se vérifiera d'ailleurs dès ce vendredi, et même sur l'ensemble du territoire classé orange dans le sens des retours. Cette couleur signifiant que la circulation sera difficile sur la plupart des routes de France.

Ce faisant, Bison Futé recommande de regagner ou de traverser l'Ile-de-France avant 10 h ou après 21 h. De même, le centre national d'information routière conseille d'éviter l'autoroute A10 à hauteur de Bordeaux (de 14 h à 20 h), d'éviter l'A7 entre Marseille et Orange (de midi à 19 h), et, si possible, de ne pas prendre l'autoroute A9 entre Narbonne et Orange (de 15 h à 20 h).

Enfin, le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera également compliqué, de 11 h à 13 h et de 21 h à 23 h (attente supérieure à 30 minutes) et très chargé de 13 h à 21 h (attente supérieure à une heure).

Dans le sens des départs en revanche, aucune difficulté particulière à signaler, l'ensemble de la journée de vendredi étant classée vert au niveau national.

Samedi 15 août : il va falloir partout être patient

Comparativement à aujourd'hui, la situation pour la journée de samedi sera nettement plus compliquée et cette journée sera même la pire du week-end.

Dans son bulletin détaillé (disponible ICI), Bison Futé précise que les automobilistes devraient «encore rencontrer des difficultés en direction du sud dans la traversée de Lyon, puis en vallée du Rhône et enfin sur les axes du pourtour méditerranéen». En outre, dans le sens des retours, «la vallée du Rhône et le pourtour de la Méditerranée resteront assez chargés jusqu’au lundi suivant».

Dans le détail, dans le sens des départs, classé orange et rouge dans le sud-est de la France, le centre national d'information routière recommande vivement, en Ile-de-France, d'accéder au péage de l’A10 avant 8 h ou après 13 h. Autre conseil : il convient d'éviter l’autoroute A11 entre Paris et Le Mans, de 11 h à 13 h. Même chose pour l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, à éviter de 11 h à 14 h ou encore l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille, déconseillée de 9 h à 19 h. Idem sur l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, à éviter de 10 h à 18 h. Il faudra également s'armer de beaucoup de patience sur le tunnel du Mont-Blanc (N205) où l’accès à l’Italie sera chargé, de 9 h à 14 h, avec une attente supérieure en moyenne à trente minutes.

[Capture d'écran : Bison Futé]

Dans le sens des retours, classé rouge sur l'ensemble du territoire, Bison Futé conseille, en Ile-de-France, d'accéder au péage de l'A10 avant 10 h. De même, il recommande d'éviter l'A11 entre Le Mans et Paris, de 15 h à 17 h ou encore l'A10 entre Poitiers et Bordeaux, de 10 h à 20 h. Même chose sur l'A7 (entre Orange et Lyon, à éviter de 11 h à 18 h), l'A9 (entre Montpellier et Orange, à éviter de 12 h à 18 h) et l'A61 (entre Narbonne et Toulouse, à éviter de 10 h à 15 h). Le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) restera également très chargé, de 11 h à 16 h et de 21 h à 22 h (l'attente devrait être ainsi supérieure à trente minutes) et davantage chargé encore, de 16 h à 21 (attente supérieure à une heure).

Dimanche 23 août : des difficultés subsistent dans le sens des retours

La journée de dimanche signera un retour progressif à la normale. Dans le sens des départs, la France sera ainsi classée vert au niveau national.

[Capture d'écran : Bison Futé]

Des difficultés notables persisteront en revanche dans le sens des retours, la journée étant ici classée orange partout sur le territoire.

Sans surprise, la région capitale concentrera la plupart des difficultés, c'est pourquoi il est recommandé d'accéder au péage de l’A10 avant 10 h et au péage de l’A6 avant 12 h. Le reste des perturbations se situeront dans d'autres grandes agglomérations, notamment sur l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, à éviter de 12 h à 18 h. Bison Futé recommande aussi d'éviter l’autoroute A7 entre Marseille et Orange, de 11 h à 18 h, et l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 11 h à 20 h. Enfin, le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 11 h à 14 h et de 19 h à 22 h (attente supérieure à trente minutes) et très chargé de 14 h à 19 h (attente supérieure à une heure).

A noter que toutes ces difficultés devraient persister jusqu'au lendemain lundi, avant un retour global à la normale à compter du mardi 25 août.